Başkan Çerçioğlu, Sokakta Yaşanan Esnafa Sahip Çıktı

Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra işleri kötü gittiği için bütün malvarlığını kaybeden ve sokakta yaşamak zorunda kalan yurttaşa sahip çıktı.
Vatandaşların konuyu ilettikleri Başkan Çerçioğlu'nun talimatı üzerine harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bilgin'e ulaşarak Sevgi Evi'ne getirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen ve kişisel bakımı gerçekleştirilen yurttaş, Büyükşehir Belediyesi Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Bilgin, "Allah'a bin şükür bu akşam mis gibi yatağımda yattım. Dün akşamki uykum, uykularımın en güzeliydi. Kendimi en lüks otellerde kalıyormuş gibi hissettim" diye konuştu.
'Kaderime razı olmuştum'
Bilgin'in Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından saç-sakal tıraşı yapıldı, kahvaltısı ve öğle yemeği verildi. Yaşadığı zor süreçten sonra sıcak bir yatağa ve ortama kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Bilgin, yaşadıklarını "Demir bankların üzerinde altıma karton sererek uyuyordum. Nazilli
'deki arkadaşlarım ve çevredekiler bana sahip çıkıyor, yemek veriyorlardı. Çalışmayı çok seven bir insanım. Uzun yıllar tostçuluk ve kahvecilik yaptım. 5 tane dükkan açmıştım, lakin bu hale geldik. Arabam, evim, dükkanlarım vardı; belimi sakatladıktan sonra hepsini satmak zorunda kaldım. Bisikletime, evimdeki eşyalara kadar satmak zorunda kaldım. Belim beni mahvetti. Kaderime razı olmuştum" sözleriyle anlattı.
'Kahvaltımda her şey vardı' Sabah
bambaşka bir güne uyandığını söyleyen Bilgin "Özlem başkanım, benim için, hemşehrimi mutlaka alıp geleceksiniz demiş. Büyükşehir Belediyesi ekmeğimi verdi. Büyükşehir personeli çayımı demleyip kahvaltımı yaptırdı. Bu sabahki kahvaltımda reçeline, kurabiyesine, tereyağına, çemenine kadar her şey vardı. Battaniyem, yorganım var; daha ne isteyeyim. Uzun zamandır çamaşırlarımı yıkayamıyordum, şimdi odamdaki çamaşır makinesinde yıkayabileceğim" dedi.
Doktorların belinden tekrar ameliyat olması gerektiğini söylediklerini belirten Bilgin, bunun için bir akrabasının imzasının gerektiğini ifade etti. Doktorların bir sonraki ameliyatının riskli olacağını söylediğini belirten Bilgin "Sağlığımı düzeltmem lazım, ben çalışmayı seven birisiyim. Yapabileceğim işleri yapmak isterim" diye konuştu.
"Vatandaşlarımızın yanındayız"
Vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten başkan Çerçioğlu, "Her zaman söylediğim gibi, Aydın'da yaşıyorsanız yatağa aç girmezsiniz, soğuktan üşümezsiniz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi fakir fukaranın, garip gurebanın her zaman yanındadır. Zor zamanımızda birbirimize destek olmuyorsak, dayanışmayı yaşayamıyorsak kurumların bir anlamı yok. Büyükşehir Belediyesi her türlü zorlukla baş edip, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız yanında olmaya devam edecek. Ramazan kardeşimin de bir an önce iyileşerek işlerine yoluna koyacağını eminim. Kendisine sonuna kadar destek olacağız" dedi. - AYDIN