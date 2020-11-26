Başkan Çetin'den "verginizi ödeyin" çağrısı - Son Dakika

Başkan Çetin'den "verginizi ödeyin" çağrısı

26.11.2020 13:22
Başkan Çetin'den

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksiti ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşları vergilerini ödemeleri konusunda uyardı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksiti ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceğini hatırlatarak, vatandaşları vergilerini ödemeleri konusunda uyardı. Belediyelerin genel bütçeden aldığı payların azaldığını belirten Başkan Çetin, "Belediyemizin en önemli gelir kalemini vergi oluşturuyor" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, vatandaşlardan Emlak ve Çevre Temizlik vergisini ödemeleri çağrısında bulundu.

Belediyenin Mali İşler Müdürlüğü Tahsilat Veznelerini ziyaret eden Başkan Soner Çetin, çalışanlara kolay gelsin dileğinde bulundu, vergi taksitini ödemeyen gelen vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Başkan Çetin, "Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ikinci taksiti ödemelerinin süresi 30 Kasımda sona eriyor. Hemşehrilerimi vergilerini ödemeleri konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Çünkü belediyemizin en büyük gelir kalemini vergi tahsilatı oluşturuyor. Pandemi döneminde genel bütçeden aldığımız pay iyice düştü. Önemli hizmetlere kıt kaynaklarla imza atıyoruz. Daha büyük projeleri hayata geçirmemiz için vatandaşlarımızın vergi konusunda duyarlı olması gerekiyor. Bizi anlayışla karşılayacaklarını biliyorum" dedi.

Gecikmiş vergi borçlarıyla ilgili yapılandırma fırsatı çıktığını ve bunun kaçırılmamasını isteyen Başkan Çetin, yapılandırmanın kasım ayı taksitlerini kapsamadığını hatırlattı.

Başkan Soner Çetin, belediye binasındaki tahsilat veznelerinin cumartesi ve pazar günleri de hizmet vereceğini açıkladı. - ADANA

Başkan Çetin'den verginizi ödeyin çağrısı
Başkan Çetin'den verginizi ödeyin çağrısı
Başkan Çetin'den verginizi ödeyin çağrısı

Soner Çetin, Çukurova, Vergi, Emlak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çetin'den 'verginizi ödeyin' çağrısı - Son Dakika


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