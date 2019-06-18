Son Dakika Haberleri: Başkan Çetin, personelle yemekte bir araya geldi
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Başkan Çetin, personelle yemekte bir araya geldi

17 dakika önce

Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi.

Başkan Çetin, personelle yemekte bir araya geldi, System.String[]
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi.

Makine İkmal Müdürlüğü hizmet binasında belediye meclis üyelerinin de katıldığı yemekte konuşan Başkan Çetin, yaklaşık bir aydır gece gündüz demeden kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde süren yol, kaldırım ve peyzaj çalışmasında yer alan tüm belediye personellerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:33 Kaynak: İHA
Bekir Yıldız, Erciş, Van, Güncel
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