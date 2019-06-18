Başkan Çetin, personelle yemekte bir araya geldi
17 dakika önce
Van'ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:33 Kaynak: İHA
'ın Erciş
Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediye personeliyle yemekte bir araya geldi.
Makine İkmal Müdürlüğü hizmet binasında belediye meclis üyelerinin de katıldığı yemekte konuşan Başkan Çetin, yaklaşık bir aydır gece gündüz demeden kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde süren yol, kaldırım ve peyzaj çalışmasında yer alan tüm belediye personellerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - VAN
Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil
Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü
Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldıran 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi