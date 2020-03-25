Başkan Çınar, Yeşil Gıda Seracılık Projesini inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Çınar, Yeşil Gıda Seracılık Projesini inceledi - Son Dakika

Başkan Çınar, Yeşil Gıda Seracılık Projesini inceledi

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeni Tip korona virüs ( Covid-19) salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden uzak kalabilmek için sağlıklı, hijyenik ve doğal ürünler tüketilmesine daha fazla ağırlık verelim.

Başkan Çınar, Yeşil Gıda Seracılık Projesini inceledi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeni Tip korona virüs ( Covid-19) salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinden uzak kalabilmek için sağlıklı, hijyenik ve doğal ürünler tüketilmesine daha fazla ağırlık verelim. Bağışlılık sistemimizi güçlü hale getirmek için tükettiğimizin ürünlere dikkat edelim" dedi.


Başkan Çınar, Cumhuriyet Örnekköy mahallesinde farklı bakliyat ürünlerinin fidelerinin dikildiği 200 dönümlük alanda incelemelerde bulundu.


Vatandaşlara sağlıklı, doğal ve hijyenik ürünlerin ulaşmasını sağlayan 'Yeşil Gıda Seracılık' projesi kapsamında hizmete giren sera alanında incelemelerde bulunup, ekilen ve hasadı yapılan ürünler hakkında Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlıklı ve güçlü bir bünye için herkesin doğal ürünler tüketmesini istedi.


Başkan Çınar, " Toplum ve insan sağlığını daha güçlü kılabilmek; sağlıklı ve dengeli beslenip doğal ürünler tüketmekten geçmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızın hijyenik ve sağlıklı ürünler tüketmesi adına geçtiğimiz yıl faaliyete sunduğumuz sera alanımızdan çok güzel verimler almıştık. Geçtiğimiz yıl yakaladığımız başarı grafiğini bu yıl daha iyi bir seviyeye çıkarmak adına ekiplerimiz sera alanımızda büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Daha önce fide dikimlerini yaptığımız domates, biber ve salatalık başta olmak üzere farklı meyve ve sebze fidelerinin güzel ortamlarda büyüyüp hasadını yapmak adına çok titiz çalışıyoruz. Ayrıca buradaki fidelerimizi ilçemizdeki kadın çiftçilerimize Nisan ayı itibariyle dağıtarak bu ürünlerin farklı bölgelerimizde yetişmesine zemin oluşturacağız. Farklı bölgelerde hasadı yapılacak olan ürünlerimizi Yeşil Gıda Marketimiz ile Yöresel Ürünler Çarşımızda halkımızla buluşturmuş olacağız. Tabii ki geçtiğimiz yıl tarımsal faaliyetlerde yakaladığımız başarılarımız, halkımızdan aldığımız güzel geri dönüşler bizi farklı çalışmalar yapmaya teşvik etmiştir. Sera alanımızda üretimini yaptığımız güllerimizi ilçemizin farklı noktalarında bulunan park alanlarımızın güzelleşmesinde değerlendirdik. Meyve ve sebzelerimizi Yemek Fabrikamız ile Sosyal Tesislerimizde ki hizmetlerde kullandık. Sera alanında artan ürünlerimize kurutmalık yaparak özel paketler halinde Yöresel Ürünler Çarşımızda satışını yaptık. Ayrıca bu alanımızda ki çilek üretiminde ilk hasadımızı bugün yaptık. Doğal ve organik alanda üretimini yaptığımız, gerek aroması gerekse de lezzetiyle damaklarda farklı bir tat bırakan çilek üretiminin bu bölgede çok rahat ve kolay bir şekilde yapılacağını bu çalışmalarla ortaya koymuş olduk. İnşallah önümüzde ki dönemlerde çilek üretiminde de söz sahibi olacağız. Amacımız; tarımda bölgemize yeni bir vizyon, yeni bir anlayış kazandırıp, rol model olmaktır. Bölgemiz çok verimli topraklara ve çalışkan insanlara sahiptir, bu zenginliklerimizi


bizlerde yeni yatırımlarla daha fazla ön plana çıkarmaya ve Yeşilyurt'umuzu tarım belediyeciliğinde örnek alınacak ilçe hüviyete ulaştırmayı planlıyoruz " dedi.


"Yeşil gıda seracılık projemizi farklı yatırımlarla geliştirip büyüteceğiz"


'Yeşil Gıda Seracılık' projesini farklı yatırımlarla geliştirip büyüteceklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Samanköy Mahallesine kuracağımız 'Güneş Enerjili Sera' projemiz için ihale süreci devam ediyor, bu konuda büyük bir mesafe aldık. Cumhuriyet Örnekköy mahallemizde 200 dönümlük alanda bakliyat türü ürünlerin dikim işlemlerine hız verdik. Bu bölgemizde üreteceğimiz nohut ve fasulye başta olmak üzere farklı bakliyat ürünlerini yakın bir zamanda özel paketler haline getirip Yöresel Ürünler Çarşımızda halkımızın beğenisine sunacağız. İlerleyen zamanlarda bu çalışmalarımızı geliştirdikten sonra baharatlı, süs, aromatik ve endemik bitkilerin yetişeceği alanları Yeşilyurt'umuza kazandırmak istiyoruz. Yeşilyurt'umuzun verimli ve güzel topraklarında yetiştireceğimiz meyvelerimiz, sebzelerimiz ve bakliyat ürünlerimizle Tarım Belediyeciliğinde marka olma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Alanında uzman ekiplerin gözetiminde hem dikimi hem temizliği ve hasadı yapılan doğal ve organik ürünlerimizle halkımızın ihtiyaçlarına en güzel şekilde yanıt vermiş olacağız. Bununla birlikte sosyal yaşam alanlarımızın çevre düzenlemesi işlemlerinde kullandığımız çimlerin üretimini de bu alanlarımızda kendimiz yapacağız. Burada üretimi yapılacak çimlerle Yeşilyurt'umuzda kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmış olacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:05 Kaynak: İHA

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