Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şahnahan Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi, Suluköy, Topraktepe, Sütlüce ve Özal Mahallesi arasındaki iki kilometrelik bağlantı yolunu sathi kaplama ile modern ve güzel bir görüntüye kavuşturdu.

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Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şahnahan Mahallesi ile Organize Sanayi Bölgesi, Suluköy, Topraktepe, Sütlüce ve Özal Mahallesi arasındaki iki kilometrelik bağlantı yolunu sathi kaplama ile modern ve güzel bir görüntüye kavuşturdu.

Şahnahan Mahallesini ziyaret ederek, iki kilometrelik bağlantı yolunda tamamlanan yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un modern ve çağdaş bir yaşam hüviyetine ulaşmasında yol hizmetlerinin önemli bir yer kapladığına işaret etti.

Yeşilyurt'un tüm bölgelerinde ihtiyaç duyulan yatırımları planlı ve sistemli bir çalışmayla yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Mehmet Çınar, Şahnahan Mahallesinde araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu bağlantı yolunu kaliteli ve güzel bir görüntüye kavuşturduklarını söyledi.

"Ekiplerimiz karınca gibi çalışıyor"

Her alanda olduğu gibi yol yenileme, düzenleme, imar yollarını açma, sıcak asfalt ve sathi kaplamada rekor düzeyde yatırımların altına imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak alt yapısı tamamlanmış bütün yollarımızı planlı ve sitemli bir çalışma takvimi ile baştan aşağıya yeniliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz adeta karınca gibi çalışarak ulaşım ağını daha güzel bir görüntüye kavuşturmak adına belirlenen yatırımları büyük bir özveri ile gerçeğe dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak, geleceğe güzel eserler bırakmak içinde 7/24 sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şahnahan mahallemizde organize sanayi bölgemiz ile Suluköy, Sütlüce, Topraktepe ve Özal mahallelerini birbirine bağlayan iki km'lik yolumuzun öncelikle alt yapısı tamamlandı ardından tesfiye ve kodlama işlemlerinden sonra sathi kaplama ile birlikte soğuk asfalt ile güzel bir görüntüye ulaştırdık. Bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Yolumuzun açılmasıyla hemşerilerimiz daha nezih ve kaliteli yollarda yolculuk yapacak, ticaretimiz gelişecek, tarımsal alanlarımıza gidiş ve gelişler daha güzel olacak. Vatandaşlarımızın memnuniyeti için durmak asla yok, sürekli çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeşilyurt'a hizmet etmekten çok büyük haz alıyoruz, mutlu oluyoruz"

Yeşilyurt'un en uç noktasında bile vatandaşları hizmetle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çeken Çınar, " İlçemizde yeni yolların açılmasının yanı sıra mevcut yolların daha güzel bir görüntüye kavuşması ilçemizin ekonomik, sosyal, kültürel ve tarımsal hayatına çok güzel yansımaları olmaktadır. İlçemizin her noktasına sağlıklı ve güvenilir bir ulaşım sağlayabilmek adına kaliteli, nitelikli ve çağdaş hayat normlarına uygun yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Yıpranan yollarımızın tamiratlarını yapıyoruz, mevcut yollarımızda belirlediğimiz eksiklikleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz, alternatif yol güzergahları açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızda yaptığımız hizmetleri görüp, güzel sözleri ve dualarıyla çalışmalarımıza destek veriyorlar. Biz yaşadığımız şehre, kentimize hizmet etmekten haz alıyor, mutlu oluyoruz. 2020 yılı yatırımlarımız kapsamında bütün mahalle, cadde ve sokaklarımızda sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım yenileme, cep otoparklar, aydınlatmalar, bisiklet ve yürüyüş yolları yaparak hızla gelişip büyüyen Yeşilyurt'a yakışan yatırımları teker teker hizmete sunuyoruz" diye konuştu.

"Yol sıkıntımızı çözen belediye başkanımıza teşekkürler"

Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek ise, Yeşilyurt Belediyesi'nin bölgenin ihtiyaç duyduğu bir yatırımı daha gerçekleştirdiğini ifade ederek, " Şahnahan Mahallemizdeki iki km'lik bağlantı yolumuz da ciddi sıkıntılar vardı, çökmeler oluşmuştu, trafik akışı çok kötüydü. Yeşilyurt Belediyesi ekipleri buraya gelerek gerekli incelemeleri yaptılar ardından yolumuzu baştan sona kadar düzenleyerek akıcı hale getirdiler. Mahallemizin ihtiyaç duyduğu bir hizmeti daha gerçeğe dönüştüren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere emeği geçenlere şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MALATYA

Yeşilyurt, Şahnahan, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 01:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çınar, yol çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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