Başkan Çolakbayrakdar, "Fevzi Çakmak'da konfor artıyor" - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, "Fevzi Çakmak'da konfor artıyor"

03.05.2021 12:24
Başkan Çolakbayrakdar,

Kocasinan Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Fuzuli Caddesi'ne bağlayan 450 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Yeşilırmak Caddesini yeniliyor.

Kocasinan Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Fuzuli Caddesi'ne bağlayan 450 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki Yeşilırmak Caddesini yeniliyor. Kocasinan'a konforlu ve kalıcı hizmetler yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan ilçemizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırmak ve yüksek standartla donatılmış yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir." dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin farklı mahallelerde eşzamanlı olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çekti. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Yenileme çalışması kapsamında birçok cadde ve sokakta değişim ve dönüşüm devam ediyor. Bunlardan biri olan Fevzi Çakmak Mahallemizdeki başlatmış olduğumuz yenileme çalışmaları kapsamında sokak sokak ve cadde cadde yolları yeniliyoruz. Yolların altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çevre düzenlemesi ve asfalt serimi gerçekleştirilecek. Bir yandan yeni yollar yaparken diğer yandan ise eskimiş yolları yeniliyoruz. Kocasinan'ın her bir mahallesinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Özellikle kadim mahallerimizde devam ettirdiğimiz yenileme çalışmalarımızı birçok mahallede sürdürüyoruz. Mahallelerimizde ulaşımın kalitesini, konforunu ve güvenliğini artırmak ve yüksek standartla donatılmış yol ve kaldırımları hizmete sunmak için çalışmalarımızı aralıksız devam edecektir. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin daha huzurlu ve daha mutlu bir şekilde yaşayacakları çevreyi inşa edebilmek içindir." ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, Fevzi Çakmak'da konfor artıyor
Başkan Çolakbayrakdar, Fevzi Çakmak'da konfor artıyor
Başkan Çolakbayrakdar, Fevzi Çakmak'da konfor artıyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, 'Fevzi Çakmak'da konfor artıyor' - Son Dakika


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