Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti - Son Dakika

Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti

24.11.2020 13:08
Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve öğretmenlerle birlikte ağaç dikti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve öğretmenlerle birlikte ağaç dikti. Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak her zaman eğitim ve eğitimcilerin yanında olduklarını vurguladı.

Hayırsever Osman Ulubaş tarafından Yenişehir Mahallesi'nde yaptırılan 24 derslikli Ortaokulu ve 8 derslikli Anaokulu'nun çevresinde ağaçları toprakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle her zaman destek verdiklerini söyledi. "Öğretmenler bizim her şeyimiz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Öncelikle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. En kısa süre içerisinde öğretmenlerimizin, okullarına ve öğrencilerine kavuşmalarını diliyorum. Öğretmenler Günü vesilesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve öğretmenlerimizle birlikte ağaç diktik. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, daha yeşil bir Dünya bırakabilmek için ağaç dikme çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle okullarımızın yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması noktasında elimizden geldiğince yoğun gayret sarf ediyoruz. Evlatlarımızın, daha yeşil bir alanda eğitim görmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda hayırseverimiz Osman Ulubaş'ın Yenişehir Mahallesi'ndeki yaptırdığı okulun çevresini yeşillendiriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcileri rahmetle anıyor, tüm Milli Eğitim camiasına eğitim ve öğretim çalışmalarında başarılar diliyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi'nin Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlere ithafen düzenlediği ağaç dikme etkinliğinden dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, Hayırsever Osman Ulubaş ve öğretmenlerle birlikte ağaçları toprakla buluşturdu. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti
Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti
Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti
Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti
Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti

Öğretmenler Günü, Kocasinan, Karaköse, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Çolakbayrakdar, öğretmenlerle birlikte ağaç dikti - Son Dakika


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