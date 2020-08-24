Başkan Çolakbayrakdar pazar yerini ziyaret etti - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazar yerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, Mimarsinan Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Çolakbayrakdar, denetimler sırasında esnaf ve vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşların sağlığı için gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın pazar yerlerinde huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken sağlığının da korunabilmesi açısından tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu sıkıntılı sürecin atlatılması için hem dua ediyoruz hem de yoğun çaba sarf ediyoruz."