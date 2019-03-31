Son Dakika Haberleri: Başkan Cumali Atilla Oyunu Kullandı

Başkan Cumali Atilla Oyunu Kullandı

45 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Cumali Atilla, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Başkan Cumali Atilla Oyunu Kullandı, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin adayı Cumali Atilla, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Atilla, eşi Lütfiye Atilla ve çocukları ile oy kullanacağı Bağlar ilçesindeki Süleyman Demirel Mesleki Teknik Anadolu Lisesine geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Atilla, oy kullanacağı 2157 numaralı sandığa giderek, kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oyunu kullandı.

Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ve çocuklarıyla oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Seçimin ülkeye, şehre, millete hayır ve güzellik getirmesini temenni eden Atilla, şöyle dedi:

"Tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde sandığa gitmelerini ve iradelerini sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Seçimin milletimizin sağduyusuyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Demokrasiyi sahiplenmek hepimizin görevidir. Şehrimizde ve ülkemizde seçime yüksek katılım sağlanması, milletimizin demokrasiye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Seçim günleri demokrasinin bayram günüdür."

Atilla'ya, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ta eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Diyarbakır, AK Parti, Cumali Atilla, Güncel
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