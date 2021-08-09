Başkan Demir: "Bazı yerlerde yağmur suyu ile kanalizasyon gideri aynı" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bazı yerlerde yağmur suyu ile kanalizasyon giderinin aynı olduğunu, sağanak yağışlarda kolektör kapasitesi aşılınca suyun geri bastığını, bu problemi çözmek proje hazırladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. 37 gündem ve gündem dışı maddelerin görüşüldüğü toplantıda tüm gündem maddeleri daha kapsamlı incelenmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Mustafa Demir, meclis kürsüsünden bazı önemli açıklamalarda bulunarak kamuoyunu bilgilendirdi.

"Yağış, Samsun merkeze de kısa sürede düşünce sıkıntı oluşturdu"

Kısa süre içerisinde yağan yağmurun sıkıntı oluşturduğuna dikkat çeken Mustafa Demir, "Ülkemizdeki yangınların çoğu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ciğerlerimiz yandı. Yangında mücadele ederken şehit olanlar oldu. Biz de 20'ye yakın araç ve ekiplerimizle yangın bölgesinde etkin çalışmalar yürüttük. Artvin ve Rize'deki sel felaketlerinde de etkin rol almıştık. Dün ve bugün bölgemiz ciddi anlamda yaygın ve etkili bir yağış aldı. Son yıllarda yağış şekli iklim değişikliğiyle birlikte öyle bir pozisyona büründü ki kısa zaman diliminde bulut sanki yağmurla aşağı iniyormuş gibi yağıyor. İlk önce Çarşamba'da ciddi bir yağış oldu. Arkasından Canik'te ciddi yağmur oldu. Atakum'da oldu, 19 Mayıs ve Bafra tarafına kaydı. Daha sonra da Salıpazarı bölgesine çok ciddi yağış düştü. Tam sınırda kaldı. Köybucak mevkiinde hafif bir taşkın oldu. Şu anda da debi epey düştü. Yağış Samsun merkeze de kısa sürede düşünce sıkıntı oluşturdu. Atakum ilçesinde, Canik Yılanlı Dere bölgesinde ciddi ıslah yapıldı ama Mert Irmağı ve havzası yüksek yağışlarda hala risk oluşturuyor. Bununla ilgili de DSİ ile ilgili ıslah ve köprü projesi ihalesine çıktık. Bakanımızla da mutabakata vardık. Köprüleri DSİ, ıslahı da biz yapacağız" dedi.

"Bazı yerlerde yağmur suyu gideri ile kanalizasyon gideri aynı"

Yapılacak düzenleme ile kanalizasyon sularının yağmur sularından ayrılacağına vurgu yapan Başkan Demir, "Samsun merkezde Gar Kavşağı'ndan Liman Kavşağı'na kadar olan bölgede yukarıdan hızla yağmur suyu gelince aşağıdaki sistem kolektör hattına bağlı. Kanalizasyon ile birlikte çalışıyor. Dolayısıyla altlar dolduğunda kolektör kapasitesi aşıldığında suyu geri basıyor. Kısa süreli yağışlarda Atatürk Bulvarı üzerinde bir su birikintisi oluyor. Bununla da ilgili proje geliştiriyoruz. Yağmur suyu ile kanalizasyonu tamamen ayıran yeni bir kolektör hatları oluşturacağız. Liman bölgesinde onları birleştirip, ayırıp sadece yağmur suyuna yönelik limana deşarj eden bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Canik'te Ulus Caddesi'nde aşağıdaki ana kolektörü açmıştık. İyi ki tam da bu yağmur öncesinde bitti. Onu açmamış olsaydık o gelen debiye göre Gülsan Sanayi, Yeni Sanayi Bölgesi, çevre yolunun olduğu bölge ve oralar neredeyse tıkanma noktasına gelecekti. Yine Mekke Caddesi civarında birikinti oldu. Yukarıdaki havzadan gelen kolektörün ana hatta bağlanmayan bölümleri var. Onların da hazırlıkları yapıldı, bağlantılar yapılacak. Alttaki yolda karayolu ve çevre yolu yapılırken kolektörler yapılmış ama bağlantıları yapılmamış. Biz o kolektör hatlarını yaptığımız kolektöre bağladık. Ana bağlantıları da kısa sürede gerçekleştirip, Ulus, Mekke Caddesi ve Canik'teki tüm su baskınlarını bertaraf etmiş olacağız. Sahildeki yağmur hattını, kanalizasyon hattından ayırıp yeni bir sistem kurmak da ancak önümüzdeki sene gerçekleşebilir. Sistem hayata geçince Atatürk Bulvarı üzerindeki sıkıntıyı da kurtarmış olacağız. Belediye binamızın bulunduğu sokak üzerinde Kökçüoğlu'ndan gelen tüm hat zaten yetersiz geliyor. Kanalizasyon da bağlı olunca hat kapasitesini doldurur doldurmaz yoldan akmaya başlıyor. O meseleyi de önümüzdeki sene çözmüş olacağız. Büyük geçmiş olsun. Herhangi bir can kaybına neden olmadan her şey normale dönüyor. Merkezde de birkaç yerde su baskını var. Onlar da çözüme kavuşturuluyor. Meteorolojiden yine yağış uyarıları geliyor ama dünkü kadar yoğun değil. Metre kareye 25 kilo kadar yağış bekleniyor. Bize yağış getiren ana bulutlar biraz daha Sinop ve Kastamonu tarafına doğru kaydı" diye konuştu.

"OMÜ'den 19 Mayıs'a kadar tüm sahili projelendiriyoruz"

Kıyı erozyonunun yaşandığı 19 Mayıs ve Atakum sahili konusuna da değinen Demir, şunları söyledi:

"19 Mayıs sahillerinin bir bölümünde sahilde toprak kaymaları meydana geliyor. Bunun sebebi; daha önce Kızılırmak Barajı üzerinde yapılan barajlar ile yukarıdan gelenler barajlara doluyor ve artık sahile ulaşmıyor. Geçmişte o bölgeden alınan kum ve çakıl miktarları milyonlarca ton. Yıllarca alındı alındı bu da kıyı ile deniz arasında kara aleyhine fiziksel negatiflik oluşturdu. Dereköy'deki balıkçı barınağının beri tarafa kum salınımında bir bariyer görevi görüyor. O tarafa kum taşınmıyor. Şu anda Altyapılar Genel Müdürlüğü ile çalışıyoruz. 2 tane yöntem var. Yöntemin biri üzerine neredeyse karar verildi. Malzeme taşınıp, Atakum sahilleri doldurulacak. Barınağın sebep olduğu tahribat engellenmeye çalışılacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi tesisinden 19 Mayıs ilçesine kadar tüm sahili projelendiriyoruz. Projenin uygulanabilmesi için de bu çözümün kesinleşmesi ve gerçekleşmesi gerekiyor. Biz Samsun'da doğasıyla, alüvyon ovalarıyla birlikte tüm dünyaya örnek olacak uygulamaları gerçekleştirmek durumundayız."

Meclis gündemine alınan maddeler ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra tekrar mecliste ele alınacak. - SAMSUN