Başkan Demir vefat etti - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde iki dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkanlığı yapan iş insanı Nedim Demir, (48) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyesi olan Demir, kalp krizi şüphesiyle ile Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbine yenil düşerek hayatını kaybetti. Simav Yeni Mahalle Kabristanı'nda, Covid-19 tedbirleriyle toprağa verildi. - KÜTAHYA