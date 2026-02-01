Başkan Demir, Yaralı Tilkiye Sahip Çıktı

ARDAHAN Belediye Başkanı Faruk Demir, Damal ilçesine yaptığı ziyaret sırasında araç çarpması sonucu yaralanan bir tilkiye sahip çıktı.

Damal ilçe merkezinde bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, çevrede hareketsiz halde yatan yaralı tilkiyi fark etti. Vatandaşların da durumu bildirmesi üzerine Demir, Ardahan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Başkan Demir'in talimatıyla bölgeye gönderilen belediye ekipleri tarafından yaralı tilki alınarak Ardahan Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada Veteriner İşleri Müdürü Baran Gök tarafından yapılan ilk muayene ve röntgen incelemesinde, tilkinin bacağında ayrılma olduğu tespit edildi. Tilkinin tedavisinin sürdüğü ve bir süre bakım altında tutulacağı bildirildi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Damal ilçemizde vatandaşlarımızla çay içerken, kahvehane yakınında çaresizce yatan yaralı bir tilkiyi fark ettik. İçimiz elvermedi, öylece bırakamazdık. Hemen veteriner ekiplerimizi arayarak müdahale edilmesini sağladık" dedi.