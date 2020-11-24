Başkan Deveci: "AtaÇocuk Anaokulu'nun ikinci şubesi yolda" - Son Dakika

Başkan Deveci: "AtaÇocuk Anaokulu'nun ikinci şubesi yolda"

24.11.2020 16:06
Başkan Deveci:

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde AtaÇocuk Anaokulu'nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde AtaÇocuk Anaokulu'nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Deveci, "En kısa sürede hizmete açıp daha fazla Atakumlu miniği çağdaş ve modern eğitim ile buluşturacağız" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kentteki eğitimcileri unutmayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, AtaÇocuk Anaokulu'nu ziyaret etti. Eşi Av. Gülay Deveci, CHP Kadın Kolu MYK Üyesi Füsun Sökmez, CHP Samsun İl Kadın Kolu Başkanı Nazan Güneysu ve CHP Atakum İlçe Kadın Kolu Başkanı Emine Kandemir ile birlikte görevleri başındaki öğretmenlerle buluşan Başkan Deveci, Atakumlu eğitimcilere çiçek ve hediyeler sundu. Sınıflarında eğitim gören AtaÇocuklu miniklerle sohbet eden Başkan Deveci, öğretmenlerle birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü pastasını kesti. Sınıf ziyaretleri sırasında 5-6 yaş grubu AtaÇocuklu minikler, Başkan Deveci ve beraberindekilere yeni öğrendikleri İngilizce kelime ve diyalogları aktardı. İngilizce sorulara da yanıt veren öğrencilerle konuklar arasında eğlenceli anlar yaşandı. AtaÇocuk'ta eğitim gören çocukların Samsun'un çağdaş ve aydınlık geleceğini inşa edeceğini vurgulayan Başkan Deveci, "Atakum Belediyesi'nin bir kamu hizmeti olan eğitimde aktif rol alacağının sözünü vermiştik. İlk anaokulumuz geçen ağustosta açıldı. Aradan geçen dört ayda küçük komşularımızın ikinci bir dili konuşmaya başladıklarını görmek geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Buradan müjdesini verelim. AtaÇocuk'un ikinci şubesi de yolda, geliyor. En kısa sürede hizmete açıp daha fazla Atakumlu miniğin çağdaş ve modern eğitim imkanları ile buluşmasına olanak tanıyacağız" diye konuştu.

"İşte cumhuriyet öğretmeni budur"

Samsun'un en yaşlı eğitimcilerinden Mithatpaşa Lisesi öğretmeni, 96 yaşındaki Şeref Acarel'in evine konuk olan Başkan Deveci, asırlık eğitim çınarının anılarını dinledi. Eğitimine katkı sunduğu gençlerin mühendislik, ordu ve siyasette üst düzey görevlere geldiğini belirten Acarel, tüm öğrencileri ile gurur duyduğunu söyledi. Başkan Deveci'ye ziyareti için teşekkür eden Acarel, "Siz geldiniz çok mutlu oldum. Çünkü insanlar ancak çevreden aldığı enerjiyle yaşayabiliyor. Ben de sizin gibi kadir bilen insanlarla karşılaştığım zaman daha mutlu oluyorum" dedi. Şeref hocanın Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmeni olduğunu vurgulayan Başkan Av. Cemil Deveci, "96 yaşında, tüm öğrencilerini sayıyor, öğrencilerinin arasında general, kuvvet komutanı, profesör, bakan, milletvekilleri var. Kimin nerede, hangi başarılara imza attığını takip ediyor. İşte cumhuriyet öğretmeni budur. Bunu tarihe not düşmüş olayım" şeklinde konuştu.

Öte yandan kentteki kreş, ilk ve ortaokulları tek tek ziyaret eden Atakum Belediyesi ekipleri, pandemi nedeniyle tatil edilen eğitim kurumlarında idari işler için görevleri başında bulunan öğretmenlerin konuğu oldu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin eğitimciler için yazdığı mektubu ulaştıran ekipler, öğretmenlere çiçek takdim etti. - SAMSUN

Başkan Deveci: AtaÇocuk Anaokulu'nun ikinci şubesi yolda
Başkan Deveci: AtaÇocuk Anaokulu'nun ikinci şubesi yolda
Başkan Deveci: AtaÇocuk Anaokulu'nun ikinci şubesi yolda
Başkan Deveci: AtaÇocuk Anaokulu'nun ikinci şubesi yolda
Başkan Deveci: AtaÇocuk Anaokulu'nun ikinci şubesi yolda

Öğretmenler Günü, Cemil Deveci, Samsun, Atakum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Deveci: 'AtaÇocuk Anaokulu'nun ikinci şubesi yolda' - Son Dakika


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