Başkan Dinçer projelerini vatandaşlarla birlikte hayata geçiriyor - Son Dakika

Başkan Dinçer projelerini vatandaşlarla birlikte hayata geçiriyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye projelerini yerinde incelerken projelerden faydalanacak vatandaşlarla da bir araya geliyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, belediye projelerini yerinde incelerken projelerden faydalanacak vatandaşlarla da bir araya geliyor. Göreve geldiği günden bugüne kadar geçen süre içerisinde 86 projenin üzerinde çalışmalar yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, projelerini hayata geçirirken projelerden faydalanacak vatandaşlarla çeşitli programlar vasıtası ile buluşuyor. Esnaf ziyaretleri ile mahalle buluşmaları ile gençlere yönelik çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Başkan Dinçer, vatandaşlara belediye hizmetlerini anlatıyor, yapımı devam eden projeleri vatandaşların talep ve istekleri doğrultusunda tekrar değerlendiriyor. Başkan Dinçer'in istişareye dayalı yönetim anlayışı ile vatandaşlar hizmet alacakları mekanları kendileri tasarlama fırsatı elde ediyor. - AKSARAY

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