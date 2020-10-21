Başkan Doğan: "Bin adet keçi dağıtacağız"

Kütahya'nın Emet Belediyesi, meşhur keçi peynirinin üretimini artırarak markalaştırma adına araştırma ziyaretlerine devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında desteğe hak kazanan "Keçi belediyeden, süt köylüden, peynir kooperatif ten projesi" ile ilgili, İzmir Karaburun Belediyesi Keçi Peyniri Mandırasına Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Murat uyanık ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve Veteriner Hekim Zeynel Tok inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "1 milyon 350 bin TL'lik projenin yüzde 77.78'i hibe olarak alındı. Proje kapsamında 25 kişinin sürülerinin en az 100'e çıkartılmasına destek verilmesi planlanıyor. Emet Belediyesi tarafından yaklaşık bin keçi dağıtılacak. Sürdürülebilir çiftçilik prensibiyle sürü büyüklüğünü 100'e ulaştırmak için 2. yıldan itibaren verilen keçinin yüzde 20 sini belediyeye verilecek. Belediye keçi dağıtımına devam edecek. Keçi verilen aileler keçi sütlerini para ile belediyeye satacak. Toplanan sütler Yarış köyü kooperatifi mandırasında keçi peynirine dönüştürülecek. Üretilen peynirler Cevizdere şirketi vasıtası ile ülke genelinde pazarlama ve satışı gerçekleştirilecek" dedi. - KÜTAHYA