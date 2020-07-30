Başkan Doğan: "Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum" - Son Dakika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Doğan, "Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban Bayramı'nın sağlık, barış, adalet, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kurban Bayramı'nın sağlık, barış, adalet, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni eden Başkan Doğan, "Toplumsal hayatımızda önemli bir yeri olan bayramlarda yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin pekiştiğini, paylaşmanın, zenginlikleri bölüşmenin gerekliliğini görüyoruz. Bu anlamlı ve özel günlerde kırgınlıklara, dargınlıklara ve tartışmalara son vererek sevgi ve hoşgörü içerisinde olmalıyız. Sevginin, mutluluğun, huzurun paylaştıkça çoğaldığını, paylaştıkça anlam kazandığını unutmamalıyız" dedi.

"Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum"

Başkan Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da hemşehrilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesini ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesini sağlamak için hazırlıklarımızı tamamladık, planlarımızı oluşturduk. Bu duygu ve düşünceler ile Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban Bayramı'nın sağlık, barış, adalet, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bulunduğumuz zor zamanlarda, tedbirlere dikkat ederek geride bırakmayı ve gelecek bayramları sevdiklerimizle, hep birlikte sağlık içinde geçirmeyi temenni ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ