Başkan Dündar'dan Ödüllü Pasta Şefine Ziyaret
1 saat önce
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Lüksemburg'ta 4 yılda bir gerçekleştirilen ve sektörün olimpiyatları olarak bilinen "Expogast Villeroy & Och Culinary World Cup 2018" Dünya Kupası yarışmasında "Rıhtım Patisseria" eseriyle altın madalya ile birlikte 100 tam puan alarak "juri özel...
Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar
, Lüksemburg
'ta 4 yılda bir gerçekleştirilen ve sektörün olimpiyatları olarak bilinen "Expogast Villeroy & Och Culinary World Cup 2018" Dünya Kupası yarışmasında "Rıhtım Patisseria" eseriyle altın madalya ile birlikte 100 tam puan alarak "juri özel ödülü"ne layık görülen pasta şefi Metin Taşçı'yi tebrik etti. Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı'ndaki Rıhtım Pastanesi'ni ziyaret eden Dündar, burada işletme sahipleri Ömür ve Özlem Genç
ve ödüllü pasta şefi Metin Taşçı ile görüştü. Sergilenen pastayı da inceleyen başkan Dündar, işletme sahipleri Ömür ve Özlem Genç ile şef Metin Taşçı'ı başarıdan dolayı kutladı.
Başkan Dündar, pastayı çok beğendiğini dile getirerek, "Metin bey daha önce de çeşitli yarışmalarda dereceler elde ediyordu. Son olarak yine büyük bir başarıya imza attı. Ellerine sağlık. Bursa
'nın ve Türkiye
'nin ismini tüm dünyaya duyurdu. Başarılarının devamı bekliyoruz." dedi.
İşletme sahipleri Ömür ve Özlem Genç ile ödüllü pasta şefi Metin Taşçı da ziyaretinden dolayı Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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