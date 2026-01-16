Başkan Dutlulu Demirci'de Tarım ve Yatırımların Açılışını Yaptı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesinde tarım destek programı ve belediye yatırımlarının açılışlarına katıldı.

Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde düzenlenen programda 256 üreticiye yüzde 100 hibeli sıvı gübre ve aminoasit dağıtımına katılan Dutlululu, Çereşe Meydanı'nda Manisa Büyükşehir Belediyesince yapılan kent lokantası, halk ekmek ve halk mandıra açılışını yaptı.

Dutlulu, Demirci Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Erkan Kara ile görüş alışverişinde bulundu.

Programın sonunda Kara, Dutlulu'ya Demirci halısı ile yöresel ürünler hediye etti.