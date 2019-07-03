Son Dakika Haberleri: Başkan Ercan muhtarlarla bir araya geldi
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Başkan Ercan muhtarlarla bir araya geldi

1 saat önce

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kültür Evi'nde düzenlenen Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katıldı.

Başkan Ercan muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kültür Evi'nde düzenlenen Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katıldı. Sincan'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Ercan, merak edilen soruları yanıtladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, düzenlenen istişare toplantısında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Programa Başkan Ercan'ın yanı sıra başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı. Başkan Ercan, toplantıda mahallelerde yapılacak olan çalışmalara ilişkin oluşturulacak stratejik plan için muhtarların taleplerini dinledi. Mahallelerin bütün sorularının önce muhtarlara geldiğini dile getiren Başkan Ercan, "Muhtarlar mahallelinin cefakarlarıdır. Vatandaş önce muhtara, sonra ilçe belediye başkanına geliyor. Dolayısıyla birbirimize destek verirsek birbirimizin yükünü de hafifletiriz. Muhtarlar bu anlamda bizim gören gözümüz. Bize meselenin iletilmesi ve o meselenin ne kadar önemli olduğunu bizim açımızdan anlaşılması sizin bize vereceğiniz destekle mümkün hale gelecektir" diye konuştu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
Murat Ercan, Sincan, Güncel
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