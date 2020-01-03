Başkan Ercengiz su deposunda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ercengiz su deposunda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Ercengiz su deposunda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 5 bin metreküplük su deposu ve içme suyu arıtma yumuşatma tesisinde incelemelerde bulundu.

Başkan Ercengiz su deposunda incelemelerde bulundu, System.String[]

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 5 bin metreküplük su deposu ve içme suyu arıtma yumuşatma tesisinde incelemelerde bulundu.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcısı Ali Say ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü ile birlikte Atatürk Mahallesi'ndeki 5 bin metreküplük su deposu ve içme suyu arıtma yumuşatma tesisinde incelemelerde bulundu.


Tesisle ilgili açıklama yapan Başkan Ercengiz, "26 bin metrekare alan üzerinde 17 bin metrekarelik bir inşaatta içme suyu yumuşatma tesisinin temeli atıldı ve hızla devam ediyor. İnşallah 2020 yılının sonuna kadarda bu tesisin yapımı tamamlanıp Burdur halkının istediği o nitelikli suyunun son planı olan son binanın da yapımı tamamlandıktan sonra vatandaşımıza nitelikli içme suyunu içireceğiz. Yapı son teknolojiye uygun halde planlanmış şekilde yapılmaktadır. Depoya giren kaba su belirli işlemlerden geçirildikten sonra filtrasyonu ile birlikte merkezi şebekemize içilebilir nitelikte içme suyu olarak kazandırılacak. 10 bin metreküplük ana depomuz ve 5 bin metreküplük ikinci depomuz ile arıtma yumuşatma tesisimizde tamamlandıktan sonra Burdur halkının isteği nitelikli içme suyunu en kısa zamanda kazandırmış olacağız" ifadelerinde bulundu. - BURDUR

Ali Say, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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