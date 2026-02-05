Başkan Erdem\'den Mısır\'da önemli temaslar

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de yer aldığı Türkiye-Mısır İş ve Yatırım Forumu'na katıldı.

ALTSO Başkanı Eray Erdem, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ile de bir araya geldiği forumla ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin teşrifleriyle Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Türkiye-Mısır İş ve Yatırım Forumu'na katıldık. Forum kapsamında iş dünyasının önemli temsilcileri ile bir araya gelme imkanı bulup, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları ve iş birliği alanları üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil ile de forumda bir araya geldik. Wakil ile Alanya'mız ile Mısır arasındaki iş birliği temaslarını ele alıp, Alanya'mız hakkında bilgiler aktardık. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına katkı sunacağına inandığımız bu önemli organizasyonun hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Ahmet Al Wakil başta olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA