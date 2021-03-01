Başkan Erdem: "Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz" - Son Dakika

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kırsalda bulunan mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaptı. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Başkan Erdem, "Muhtarlarımız bizim en kıymetli yol arkadaşlarımız, vatandaşlarımız ile aramızdaki bağın güçlü temsilcisidir" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Başkan Yardımcıları İlker Önük, Gürsel İlci, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı İbrahim Hakverdi ile Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ile kırsalda bulunan mahallelerin muhtarları katıldı. Hafta sonlarını kırsalda bulunan mahallelere ayırdığını belirten Başkan Hülya Erdem, "Ceyhan merkez mahallelerimize gösterdiğimiz ilgi ve alakayı, mahalle olarak bize bağlı tüm köylerimize gösteriyorum. Muhtarlar Derneği Başkanımız Eren Ulaş ve tüm muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyim. Hizmet seferberliği düzenleyerek tüm köylerimize ulaşmaya, sıkıntılarını kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Hafta sonlarımı kırsal mahallelerimize ayırdım, büyük bir kısmını tamamladık, şimdi belirlediğimiz mahallelere hizmet seferberliği düzenleyeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Ceyhan'ımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözmeye devam edeceğiz. İlçe merkezine gösterdiğim ilgi ve alakayı kırsalda bulunan mahallelerimize gösteriyor, her mahallemize eşit hizmet sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ise konuşmasında, "Hülya başkanımız zor şartlarda bizler için büyük gayret gösteriyor. Tabiki mahallelerimizdeki sorunlarını ve yapılması gerekenleri talep edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Zeydan Karalar'da buradaydı ve taleplerimizi dinledi. Kırsalda bulunan bir çok mahallemizde hizmet seferberliği yaptılar. Belediyenin durumu ve imkanları ortada, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini kendilerine aktardık. Bizlerde sabırla bekleyelim, inanıyorum birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakandan dolayı muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlar, hizmet seferberliği kapsamında yapılan hizmetler ile düzenlenen istişare toplantıları için Başkan Erdem'e teşekkür ederek talep ve isteklerini ilettiler. - ADANA