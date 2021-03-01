Başkan Erdem: "Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz" - Son Dakika

Başkan Erdem: "Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz"

01.03.2021 11:32
Başkan Erdem:

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kırsalda bulunan mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaptı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kırsalda bulunan mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yaptı. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Başkan Erdem, "Muhtarlarımız bizim en kıymetli yol arkadaşlarımız, vatandaşlarımız ile aramızdaki bağın güçlü temsilcisidir" dedi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Başkan Yardımcıları İlker Önük, Gürsel İlci, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Daire Başkanı İbrahim Hakverdi ile Öğretmenevi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ile kırsalda bulunan mahallelerin muhtarları katıldı. Hafta sonlarını kırsalda bulunan mahallelere ayırdığını belirten Başkan Hülya Erdem, "Ceyhan merkez mahallelerimize gösterdiğimiz ilgi ve alakayı, mahalle olarak bize bağlı tüm köylerimize gösteriyorum. Muhtarlar Derneği Başkanımız Eren Ulaş ve tüm muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyim. Hizmet seferberliği düzenleyerek tüm köylerimize ulaşmaya, sıkıntılarını kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Hafta sonlarımı kırsal mahallelerimize ayırdım, büyük bir kısmını tamamladık, şimdi belirlediğimiz mahallelere hizmet seferberliği düzenleyeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Ceyhan'ımızın sorunlarını en hızlı şekilde çözmeye devam edeceğiz. İlçe merkezine gösterdiğim ilgi ve alakayı kırsalda bulunan mahallelerimize gösteriyor, her mahallemize eşit hizmet sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceyhan Muhtarlar Derneği Başkanı Eren Ulaş ise konuşmasında, "Hülya başkanımız zor şartlarda bizler için büyük gayret gösteriyor. Tabiki mahallelerimizdeki sorunlarını ve yapılması gerekenleri talep edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Zeydan Karalar'da buradaydı ve taleplerimizi dinledi. Kırsalda bulunan bir çok mahallemizde hizmet seferberliği yaptılar. Belediyenin durumu ve imkanları ortada, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini kendilerine aktardık. Bizlerde sabırla bekleyelim, inanıyorum birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakandan dolayı muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarlar, hizmet seferberliği kapsamında yapılan hizmetler ile düzenlenen istişare toplantıları için Başkan Erdem'e teşekkür ederek talep ve isteklerini ilettiler. - ADANA

Başkan Erdem: Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz
Başkan Erdem: Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz
Başkan Erdem: Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz
Başkan Erdem: Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz
Başkan Erdem: Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Erdem: 'Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor maçında oyundan alınan Mesut Özil, saha kenarına geldiğinde Erol Bulut'un yüzüne bakmadı Haftaya düşüşle başlayan dolar, 7,33'ten işlem görüyor Yargıç bile şaşkına döndü! Zoom üzerinden yapılan duruşmaya, sanığın bulunduğu yer damga vurdu Balıkçılar, kavanozu 350 lira olan lakerda taleplerine yetişemiyor Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8 büyüdü Talihsiz kadın, havaya savrulup yere çakıldı! Sonrasında olanlar yardıma koşanları bile şaşırttı Kongrelere tepki gösteren vatandaş, AK Parti'yi duyunca savunmaya geçti: Onlar ne yapıyorsa doğrudur Aynı iş yerinde çalışan iki kadın, öz kardeş olduklarını öğrendi
Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor Milyonların gözü kulağı Kabine'de! 5 ilde normalleşme kesin gibi, 25 ilde ise umutlu bekleyiş sürüyor         
11:11
Eren Zahavi PSV'de tarih yazıyor! İsrailli futbolcu PSV'de 17 gole etki etti Eren Zahavi PSV'de tarih yazıyor! İsrailli futbolcu PSV'de 17 gole etki etti         
10:49
Adriana Lima ve Nusret Gökçe aynı karede! Aralarındaki boy farkı dikkat çekti Adriana Lima ve Nusret Gökçe aynı karede! Aralarındaki boy farkı dikkat çekti         
10:38
Haftaya yatay seyirle başlayan gram altın 413 liradan işlem görüyor Haftaya yatay seyirle başlayan gram altın 413 liradan işlem görüyor         
10:09
Normalleşme için beklenen gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar Normalleşme için beklenen gün! İşte Kabine toplantısında alınması beklenen kararlar         
10:01
Kız kardeşinin sevgilisini boğup, cansız bedeninin üzerine beton döken katil ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Kız kardeşinin sevgilisini boğup, cansız bedeninin üzerine beton döken katil ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
09:57
Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti Ferdi Kadıoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekti         
09:42
Atalarından kalma kilim ve halıyı 1.5 milyon liraya satıyorlar Atalarından kalma kilim ve halıyı 1.5 milyon liraya satıyorlar         
09:38
AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na kahve daveti AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li mevkidaşı Canan Kaftancıoğlu'na kahve daveti         
09:31
Yusuf Güney, kürk giyen Bülent Ersoy'a demediğini bırakmadı: Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın Yusuf Güney, kürk giyen Bülent Ersoy'a demediğini bırakmadı: Erkek oldun, kadın oldun ama insan olamadın         
08:50
Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı Çiğ köfte acılı olduğu için genç çalışanı darbeden saldırgan işten çıkarıldı         
08:42
Aydemir Akbaş film gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti Aydemir Akbaş film gereği sünnet oldu: Hiç yadırgamadım, hoşuma gitti         
08:04
Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti Şarkıcı Ceylan imajını yeniledi, görenler tanımakta zorluk çekti         
00:20
Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı         
22:35
Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor         
18:09
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 11:36:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Erdem: "Her mahalleye eşit hizmet sunuyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei