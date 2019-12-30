Başkan Ergin, engellilerle yılbaşı öncesinde tombala oynadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ergin, engellilerle yılbaşı öncesinde tombala oynadı - Son Dakika

Başkan Ergin, engellilerle yılbaşı öncesinde tombala oynadı

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyeye ait Zihinsel Engelliler Eğitim Merkezinde eğitim gören engellilerin 'Yeni Yıl' öncesi düzenledikleri etkinliğe katıldı.

Başkan Ergin, engellilerle yılbaşı öncesinde tombala oynadı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediyeye ait Zihinsel Engelliler Eğitim Merkezinde eğitim gören engellilerin 'Yeni Yıl' öncesi düzenledikleri etkinliğe katıldı. Engellilerle sohbet edip, onların ikramlarını kabul eden Başkan Ergin, engelli öğrencilerle tombala oynamayı da ihmal etmedi.


Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Belediye Meclis Üyeleri Tülay Çankaya, Merih Arslan, Hüseyin Ergin, Mehmet Anıl Okyar Sosyal Yardım İşler Müdürü Bülent Ertuğrul ve Kültür İşleri Müdürü Erkan Cılak'ın da katıldığı anlamlı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.


Engelli öğrencilerin şarkılar seslendirdiği Yeni Yıl kutlamasında, Belediye Başkanı Ergin de beraberinde getirdiği hediyeleri onlara dağıttı.


Ayvalık Belediyesi Yardım ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan etkinlikte engellilere yönelik küçük bir konuşma yapan Mesut Ergin, "Allah hepimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı yeni bir yıl yaşamayı nasip etsin. Yeni yıl önce sizlere, sonra Ayvalık'ımıza ve ülkemize barış, huzur ve bereket getirsin." dedi.


Yeni Yıl pastasını birlikte kestiler


Etkinlik; Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Zihinsel Engelliler Eğitim Merkezinde eğitim gören engellilerin ortaklaşa olarak hazırladıkları bir hediyeyi Belediye Başkanı Mesut Ergin'e armağan etmesi ve yeni yıl pastasının hep birlikte kesilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 05:07 Kaynak: İHA
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