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Başkan Ergün'den Selendi ve Demirci'ye müjde - Son Dakika

Başkan Ergün'den Selendi ve Demirci'ye müjde

29.07.2021 11:17
Başkan Ergün'den Selendi ve Demirci'ye müjde, System.String[]

Daha yaşanabilir bir Manisa için atıksu arıtma tesisleri ve altyapı yatırımlarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Demirci ve Selendi ilçeleri için de yeni yatırımların müjdesini verdi.

Başkan Ergün, 5 Ağustos tarihinde Selendi, 11 Ağustos tarihinde ise Demirci ilçesinde yapılacak atıksu arıtma tesisi ve altyapı çalışmalarının ihalelerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu ile Manisa'yı daha sağlıklı bir geleceğe hazırlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Selendi ve Demirci ilçelerinde önemli yatırımlar hayata geçirilecek. İki ilçeye atıksu arıtma tesisi ve altyapı çalışması yapılacağının müjdesini veren Başkan Ergün, "Demirci ve Selendi ilçelerimizde SUKAP kapsamında hayata geçireceğimiz atıksu arıtma tesisi ve altyapı çalışmalarının ihale tarihleri alındı. Selendi ilçemizin 5 Ağustos, Demirci ilçemizin ise 11 Ağustos tarihinde inşallah ihaleleri yapılarak yakın zamanda atıksu arıtma tesisi ve altyapı çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Demirci'ye dev yatırım

Yatırımlar ile ilgili bilgiler veren Başkan Ergün, "Demirci ilçemize 40 bin kişiye hitap edecek modern bir atıksu arıtma tesisi kazandıracağız. Tesisimiz, biyolojik arıtma sistemleri ile çevreye duyarlı ve teknolojik açıdan çağa uygun bir tesis olacak. Bununla beraber 80 kilometrelik kanalizasyon ve 76 kilometrelik içme suyu hattı çalışması gerçekleştireceğiz. İçme suyu altyapı çalışmalarımızı da otomatik kontrol sistemleri ve uzaktan okumalı mekanik sayaçlar ile günümüz şartlarına uygun hale getireceğiz ve kayıp kaçak suyun önüne geçeceğiz" dedi.

Selendi dönüşümü yaşayacak

Selendi ilçesine kazandırılacak olan yatırımların kentin adeta çehresini değiştireceğini belirten Başkan Ergün, "Manisa'mızın güzide ve şirin ilçesi Selendi'miz için de atıksu arıtma tesisi ve altyapı projelerimizi hayata geçireceğiz. 5 Ağustos tarihinde ihalesi yapılacak olan yatırımlarımız kapsamında, ilçemize 39 kilometre kanalizasyon, 6 kilometre yağmur suyu ve 37 kilometre içme suyu hattı çalışması yapacağız. İlçemize ayrıca 15 bin kişiye hitap edecek modern bir atıksu arıtma tesisi kazandıracağız." dedi.

Üretken belediyecilik anlayışı ile gelecek nesiller için çalışıyoruz

Başkan Ergün, üretken belediyecilik anlayışı ile Manisa il genelinde hizmet ve yatırımlara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Ülkemizin en bereketli havzalarını korumak ve evlatlarımıza daha sağlıklı bir çevre bırakmak için atıksu arıtma tesislerine ve altyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Manisa, 2014 yılında Büyükşehir olduğunda il genelinde nüfusun yüzde sadece 34'üne atıksu hizmeti verilirken bugün geldiğimiz noktada yüzde 77'lik bir orana ulaştık. Sarıgöl ilçemize yeni bir atıksu arıtma tesisi inşa ediyoruz. Demirci ve Selendi ilçelerimiz için de ihale tarihlerimizi aldık. Allah nasip ederse Köprübaşı ilçemize de yeni bir tesis kazandırarak il genelinde atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi bırakmayacağız. Yeni yatırımlarımızın Manisa'mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hisarcık, Demirci, Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Ergün'den Selendi ve Demirci'ye müjde - Son Dakika


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