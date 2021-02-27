Başkan Ergün dev projeyi yerinde inceledi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan belediye hizmet binası ile çalışmaların sürdüğü otel ve alışveriş merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan atıl alanı, kente değer katan bir alana dönüştürüyor. Proje kapsamında, belediye hizmet binası tamamlanırken, otel ve alışveriş bölümünde ise inşaat çalışmaları sona doğru yaklaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Uğur Başkal, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu, Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman ve yüklenici firma yetkilileriyle birlikte incelemelerde bulundu.

"Manisa'ya güzel bir eser kazandırma çabasındayız"

Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına taşınma sürecinin geçtiğimiz hafta tamamlandığını hatırlatan Başkan Cengiz Ergün, "Yaklaşık bir haftalık süre içerisinde bütün birimlerimiz eski hizmet binamızdan yeni binamıza taşındı. Tüm birimlerimiz yeni hizmet binamızda faal halde. Şuanda mevcut AVM ve otel noktasında çalışmalarımız devam ediyor. 3-4 aylık bir süre içerisinde de buradaki imalatların tamamlanmasını hedefliyoruz. Bugün de bütün ilgili birimlerdeki arkadaşlarımızla beraber otelimizdeki örnek bir odada incelemede bulunduk. Detaylar üzerinde, tespit ettiğimiz eksilikler noktasında ilgili arkadaşlara da uyarılarımızı yaptık. İnşallah, biz Manisa'ya yakışan, herkesin beğeneceği bir merkez yapmanın çabası içerisindeyiz. Detaylar çok fazla olduğu için bu detayların üzerinden defalarca geçerek daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel olacak. Yemek salonlarıyla, balo salonuyla, restoranıyla, SPA merkeziyle, odalarıyla Manisa'ya güzel bir eser kazandırmanın çabasındayız" diye konuştu. - MANİSA