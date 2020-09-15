Başkan Ergün'ü duygulandıran fotoğraf - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Alaşehir İlçe Eski Başkanı, iş insanı Ali Uçak'ı makamında konuk etti. 4 yıl önce bugün hayata gözlerini yuman merhum Cemal Ergün için tekrardan başsağlığı dileyen Ali Uçak, Başkan Ergün'e babasıyla çekilmiş olduğu fotoğrafı hediye etti.

MHP Alaşehir İlçe Eski Başkanı, iş insanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette iş insanı Ali Uçak, 4 yıl önce hayata gözlerini yuman merhum Cemal Ergün için Başkan Ergün'e tekrardan başsağlığı diledi. Merhum Cemal Ergün'ün kendileri için de baba niteliğinde olduğunu ifade eden Uçak, "Nur içinde yatsın" dedi. Uçak, Başkan Ergün'e babasıyla çekilmiş olduğu fotoğrafı da hediye etti. Ali Uçak'a ziyareti nedeniyle teşekkürlerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Benim için tabi ki babanın yer çok farklı. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Bunu hatırlayıp bana getirmen bile beni oldukça duygulandırdı" ifadelerini kullandı. - MANİSA