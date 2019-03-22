Son Dakika Haberleri: Başkan Eroğlu: "Bizler Esnaf Buluşmalarımızı Sadece Seçimden Seçime Yapmıyoruz"

Başkan Eroğlu: "Bizler Esnaf Buluşmalarımızı Sadece Seçimden Seçime Yapmıyoruz"

35 dakika önce

Tokat Belediye Başkanı ve Ak Parti Adayı Av. Eyüp Eroğlu, "Bizler esnaf buluşmalarımızı sadece seçimden seçime yapmıyoruz" dedi.

Başkan Eroğlu:
Tokat Belediye Başkanı ve Ak Parti Adayı Av. Eyüp Eroğlu, "Bizler esnaf buluşmalarımızı sadece seçimden seçime yapmıyoruz" dedi.

Tokat'ta esnaflarla bir araya gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 5 yıllık belediye döneminde yapılan çalışmalardan ve önümüzdeki dönem için hazırladığı 71 projeden bahsetti. Başkan Eroğlu, esnaf ve vatandaşlarla seçim öncesinde de haftada iki gün düzenledikleri programlarla buluştuklarını hatırlatarak, "Bizler esnaf buluşmalarımızı sadece seçimden seçime yapmıyoruz. Her daim esnaflarımızla haftanın bir iki günü esnaflarımızla mutlaka buluştuk. Ev toplantılarımız ile hanım kardeşlerimizle her daim buluştuk. Hep içinizde kalmaya azami gayret ettik. Eserler oluşturmaya, şehri büyütmeye gayret ettik. Bizden önceki dönemlerde bu şehre hizmet eden tüm herkesten Allah razı olsun. Bu bir bayrak yarışıdır. Önceki dönemde 61 tane proje sözü verdik ve hamdolsun bugün sözümüzü tuttuk, 91 projeyi Tokat'ımıza kazandırdık" dedi.

Projelere harcanan rakam 360 Milyon TL

Başkan Eroğlu, devam eden ve yapacakları projelere değinerek, "Hz. Ali'nin dediği gibi söz namustur, söz senettir. Söz insanın ağzından çıkmamışken senin esirindir ama söz ağızdan çıktıktan sonra sen onun esiri olursun. Şuana kadar projelerimize harcadığımız tutar 360 Milyon'dur. Şehrimizin büyüdüğünü gösteren rakamlarla her fırsatta sizlerle paylaşıyoruz. Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AK Parti Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tokat ziyaretine değinerek, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Tokat'ta idi. Sayın Devlet Bahçeli dahi Tokat'ta yapılan çalışmaları övdü, Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsetti. Seçime sayılı günler kala bunu anlatmalıyız. Bizim derdimiz Tokat. Tokat'ta Türkiye rekoru kırmak istiyoruz. Daha fazla yatırım almak için oy oranımızı artırmak istiyoruz" diye konuştu.

Programa Başkan Eroğlu'nun yanı sıra Ak Parti Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Ak Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, Ak Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk ve teşkilat mensupları ile esnaflar katıldı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:54 Kaynak: İHA

AK Parti, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den İlk Kez Oy Kullanacak Seçmenlere Erdoğan Sürprizi AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan, İstanbul İçin 500 Bin İstihdam Açıklaması Kenan Sofuoğlu Belediye Başkan Adayıyla Motosiklete Bindi Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:29:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Eroğlu: "Bizler Esnaf Buluşmalarımızı Sadece Seçimden Seçime Yapmıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]