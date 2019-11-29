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Başkan Ertuğrul Çetin, şampiyonlarla buluştu

6 saat önce

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, madalya kazanan şampiyon sporcularla bir araya geldi.

Başkan Ertuğrul Çetin, şampiyonlarla buluştu, System.String[]

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, madalya kazanan şampiyon sporcularla bir araya geldi.


Başkan Ertuğrul Çetin, 8- 10 Kasım tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası müsabakasında minikler ve yıldızlar kategorilerinde 11 madalya kazanan Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları ile yemekte bir araya geldi.


Sporcularla tek tek ilgilenerek başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Çetin, "Tabii burada mutluluğu ve sevinci paylaşmak üzere bir araya geldik. Pursaklar Belediye Spor Kulübü olarak büyük başarılara imza attınız. Sizlerin başarısı Pursaklar'ın başarısıdır. Biz belediye olarak sporun her dalında başarılı sporcu yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Şampiyonlarımızı spora teşvik eden ailelerine, hocalarımıza ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bizler belediye olarak her zaman yanınızdayız. Tekrardan kazanmış olduğunuz madalyalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.


Yemek programının ardından Başkan Ertuğrul Çetin, genç sporculara ve Avrupa Halter Şampiyonası'nda ikinci olan Batuhan Yüksel'e hediyelerini takdim etti. - ANKARA

Pursaklar, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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