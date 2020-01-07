Başkan Esen'den Elif nineye yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Esen'den Elif nineye yardım eli - Son Dakika

Başkan Esen'den Elif nineye yardım eli

6 saat önce

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 83 yaşındaki Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın yardım talebine kayıtsız kalmadı.

Başkan Esen'den Elif nineye yardım eli, System.String[]

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 83 yaşındaki Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın yardım talebine kayıtsız kalmadı. Esen, Elif nineyi ziyaret edip gerekli tüm yardımları en hızlı şekilde yapacaklarının sözünü verdi. Asgari yaşam şartlarının dahi altında olan gecekondu da kızıyla birlikte yaşayan Elif nine, Başkan Esen'in kendilerine yardım eli uzatmasından son derece mutluluk duyduğunu ifade etti.


Evi yaşanabilir hale gelecek


Elif ninenin yaşadığı sıkıntılardan haberdar olur olmaz harekete geçen Esen, "Teyzemizin yaşadığı evle ilgili büyük sıkıntıları var. Evin eksiklerini yarın sabah itibarı ile Konyaaltı Belediyemizin ekipleri giderecek. Evini çok daha rahat ve yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Alzheimer hastası teyzemiz yeşil kart sahibi. Sağlıkla ilgili gerekli desteği de vereceğiz. Bir sorun yaşadıkları zaman hemen müdahale edeceğiz. Elif teyze hepimizin teyzesidir. Türk toplumunun en önemli özelliği düşene el uzatmaktır. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. En kısa sürede çok daha güzel konforlu bir evi olacak" dedi.


Elif Yıldırım'ın kızı Gülenay Yıldırım da annesinin bir yıldır ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, "Yürüyemiyor ve Alzheimer hastası olduğu için unutkanlığı var. Günlük hayatında büyük zorlukla yaşıyor. Bizde elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Semih Başkanımız bugün bizleri çok mutlu etti. İlgi ve alakalarından dolayı Semih Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini esirgemiyor" diye konuştu.


Esen, daha sonra evin etrafında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında ekiplere gerekli bilgileri verdi. Esen, Elif Yıldırım'ın evinde gerekli düzenlemeleri yaparak, en kısa süre de teslim edeceklerini bildirdi. 83 yaşındaki Elif Yıldırım, evinin tadilatı bitene kadar kızı Gülenay Yıldırım'ın yanında kalacak. - ANTALYA

Elif Yıldırım, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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