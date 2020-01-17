Başkan Evren'den, Şeker Fabrikasına ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Evren'den, Şeker Fabrikasına ziyaret - Son Dakika

Başkan Evren'den, Şeker Fabrikasına ziyaret

6 saat önce

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, fabrika yöneticileriyle pancar ve şeker üretimi hakkında fikir alıverişinde bulundu.

Başkan Evren'den, Şeker Fabrikasına ziyaret, System.String[]

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, beraberindeki heyet ile birlikte Malatya Şeker Fabrikasını ziyaret ederek, fabrika yöneticileriyle pancar ve şeker üretimi hakkında fikir alıverişinde bulundu.


Evren'in Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun'u ziyaretine, Türk Ocakları Başkanı Nadir Günata ve İş Adamı Necdet Narin de katıldı. Evren yaptığı konuşmada, 2019-2020 yılı pancar alım döneminde 403 bin ton pancar işlenip, 53 bin ton şeker üretimi ile son 20 yılın rekorunun kırılmasına sevindiklerini ifade ederek, Malatya ekonomisine bir çok katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat'a fabrika çalışanlarına ve üretim yapan çiftçilere teşekkür eden Evren, şeker fabrikasının üretimine devam etmesi gerektiğini dile getirdi.


Ali Evren, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Altun' ve Murat'a, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü içeren tablosu takdim ederek başarılarının devamı temennisinde bulundu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
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