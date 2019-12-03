Son Dakika Haberleri: Başkan Fadıloğlu, engellileri ve ailelerini konuk etti
Son Dakika Güncel Başkan Fadıloğlu, engellileri ve ailelerini konuk etti - Son Dakika

Başkan Fadıloğlu, engellileri ve ailelerini konuk etti

6 saat önce

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sporcular ve aileleriyle gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından öğlen yemeği yedi.

Başkan Fadıloğlu, engellileri ve ailelerini konuk etti, System.String[]

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli sporcular ve aileleriyle gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından öğlen yemeği yedi.


Her fırsatta engelliler ve aileleriyle bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Dülük Tabiat Parkı'nda düzenlenen programda Alleben1 Yüzme Havuzunda Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli sporcular ve aileleriyle buluştu. İlk olarak Dülük Tabiat Parkı'nda sağlıklı yaşam için düzenlenen yürüyüş etkinliğinde sporcular ve aileleriyle yürüyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra sporcular ve aileleriyle öğlen yemeği yedi. Başkan Fadıloğlu hem yürüyüş esnasında hem de yemekte sporcular ve aileleriyle yakından ilgilendi, uzun süreli sohbetler gerçekleştirdi.


"Biz, çok büyük bir aileyiz"


Yemekten önce programa katılanlara hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:


"Şehitkamil Belediyesi olarak biz, çok büyük bir aileyiz. 800 bin nüfusumuzla ayrısı gayrısı olmayan, yaşlısı, genci, kadını, erkeği, çocuğu, engellisi, engelsizi çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde her kesimden, her yaş grubundan kardeşimiz var. Bu ailenin ferdi olarak bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Engel; yeter ki kalpte olmasın. Eğer kalpte engel varsa o engelleri aşmamız mümkün değil. Aksi takdirde diğer engeller mutlak suretle adım adım aşılacaktır. Engel, hiçbirimizin kendi inisiyatifi ile talep ettiği bir şey değil. Nasıl ki Anneler Günü, Babalar Günü bir gün olarak saymamız mümkün değilse 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü de bir gün olarak görmek doğru değil. Bunun da uygulamasını sizlerle birlikte yaşıyoruz. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte engelli kardeşlerimizle ilgili yapılabilecek her türlü hizmette imkanlarımız dahilinde beraber olmaya gayret gösteriyoruz. Burada Milli Takım'a seçilen sporcu kardeşlerimiz var. Demek ki istenilince her şey yapılabiliyormuş. Onlara o imkanı sunabilmek de bizim asli vazifemiz ama biz bunu kendi imkanlarımızla yapmıyoruz. Sağladığımız imkanlar, sizin imkanınız. Bizim yönetmiş olduğumuz kaynak, milletimizin bize vermiş oldukları emanettir. Biz de bu emaneti yönetirken içerisinde engellisi, engelsizi, yaşlısı, genci, kadını, erkeği ayırt etmeden hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu iş de bir ekip işidir. Bu ekibin bir parçası olarak ben de yaptığım işten onur ve mutluluk duyuyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum." - GAZİANTEP

Dünya Engelliler Günü, Şehitkamil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da engellileri mağdur eden üst geçide Uluslararası Engelliler Günü pankartı asıldı
Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:05:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Fadıloğlu, engellileri ve ailelerini konuk etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]