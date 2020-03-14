Başkan Fırat: "Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Fırat: 'Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız' - Son Dakika

Başkan Fırat: "Haksız fiyat artışı yapanların ceza almalarını sağlayacağız"

6 saat önce

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, korona virüsü nedeniyle fırsatçılık yaparak fahiş fiyat artışı yaparak stokçuluk yapanlara karşı disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağını kaydetti.

Başkan Fırat:

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, korona virüsü nedeniyle fırsatçılık yaparak fahiş fiyat artışı yaparak stokçuluk yapanlara karşı disiplin mekanizmalarının çalıştırılacağını kaydetti.


Başkan Mahmut Fırat, Ülkemizde de görülen Korona Virüsü (Kovid-19) vakalarının ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen, fırsatçılık adına yapılan fahiş artışlar yada ürün stoklama gibi eylemlerin karşısında olduklarını ve bu konuda Ticaret Borsası olarak gereğini yapacaklarını söyledi.


Fırat, "Adıyaman Ticaret Borsası olarak gıda ve medikal ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı borsamız adına disiplin mekanizmalarını çalıştıracağız. Bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız. Buradan bir kez daha kamuoyuna duyurarak fırsatçılığın oluşmasını önleyeceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:17 Kaynak: İHA
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