Başkan Genç, Oyak Sitesini Ziyaret Etti

10 yıldır yoğun bir şekilde Sarıyerlilerin huzuru için çalıştıklarını söyleyen Başkan Genç, "Yanlışları düzeltip, eksikleri tamamlamak temel amacımız. Karşılıklı dayanışmanın çok önem arz ettiğini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 2014 yılında Sarıyer'e bağlanan Huzur Mahallesi'nin en büyük sitesi olan Oyak Site sakinleriyle toplantıda buluştu. Huzur Mahallesi'nde yapılan çalışmaların anlatıldığı toplantıda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Göreve geldiğimiz yıldan beri Sarıyerliler için çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Olmaması mümkün değil. Ortak amaç doğrultusunda bir araya gelmemiz çok önemli. Geçtiğimiz hafta sonu Ayşen Gruda Parkı'nı ve Sarıyer'in en modern spor kompleksi olan Sarfit'i burada hizmete açtık. Güzel insanların ihtiyacı olan güzel hizmetleri yapmak için çalışıyoruz" dedi. Yaşanan genel sorunların farklı kamu kuruluşlarının yetki alanında olduğunu ifade eden site sakinleri, Sarıyer Belediyesi'ne yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

BAŞKAN GENÇ'E KİMLİK SORDU

Toplantıyı başından sonuna kadar dinleyen ve söz alarak parklarında bulunan tahterevallinin yenilenmesini isteyen 9 yaşındaki Karya Turan'ın Başkan Genç ile yaşadığı anısı kahkaha dolu anlar yaşattı. Karya ile ilgili anısını anlatan Başkan Genç, "Sarıyer Akademi'de otururken Karya arkadaşı ile oynuyordu. Kendisi ile sohbet etmeye başladım. Belediye başkanı olduğumu söylediğimde benden kimliğimi göstermemi istedi. Kimlikte ismimi görünce belediye başkanı olduğuma inandı" şeklinde konuştu.

Oyak Sosyal Tesisi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Genç'in yanı sıra Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Taner Tayfur, Huzur Mahallesi Muhtarı Bekir Apak, Sarıyer Belediyesi birim müdürleri katıldı.