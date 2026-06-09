Başkan Görgel: Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışında kadınların emeği büyük - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Görgel: Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışında kadınların emeği büyük

Başkan Görgel: Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışında kadınların emeği büyük
09.06.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadın Emeği Alışveriş Festivali kapılarını ziyaretçilere açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kadın girişimcilerin ekonomik hayata daha güçlü katılımını destekleyen festivalin sadece bir alışveriş etkinliği olmadığını, aynı zamanda kadın emeğinin ve üretiminin görünür hale geldiği önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel 3. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, yoğun katılımla başladı. Kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini sergileme ve satışa sunma fırsatı bulduğu festivalin açılışına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanındaki stantları tek tek ziyaret eden Başkan Görgel, kadın girişimcilerle sohbet ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Kadınların üretime katılımının ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Görgel, festivalin girişimci kadınlara yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Başkan Görgel: Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışında kadınların emeği büyük

KAHRAMANMARAŞ’TA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE GÜÇLÜ DESTEK

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, kadın girişimcilerin desteklenmesinin şehir ekonomisine de önemli katkılar sağladığını söyledi. Kahramanmaraş’ın tarih boyunca güçlü kadınların şehri olduğunu vurgulayan Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından kadınlarımızın gösterdiği dirayet ve mücadele azmi şehrimizin yeniden inşasında en büyük umut kaynağı oldu” dedi. Kadınların üretimden ticarete kadar birçok alanda aktif rol üstlendiğini ifade eden Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların yanında olmaya devam ettiklerini kaydetti. Kadın girişimcilerin daha fazla görünür olması ve ekonomik hayatta daha güçlü yer edinmesi için çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Başkan Görgel, kadınların üretim gücünün desteklenmesinin toplumsal kalkınma açısından da kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Başkan Görgel: Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışında kadınların emeği büyük

FESTİVAL SADECE ALIŞVERİŞ DEĞİL, UMUDUN VE ÜRETİMİN BULUŞMA NOKTASI

Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Kahraman Kadın Akademisi ile kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve kişisel gelişim alanlarında destek sunduklarını belirtti. Akademi çatısı altında yürütülen çalışmaların her geçen gün daha da genişlediğini ifade eden Görgel, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Festivalin yalnızca ürünlerin sergilendiği bir etkinlik olmadığını vurgulayan Görgel, organizasyonun aynı zamanda kadınların başarı hikâyelerinin duyurulduğu önemli bir platform olduğunu belirtti. Festival sayesinde Kahramanmaraşlı kadın girişimcilerin sesinin Türkiye’nin dört bir yanına ulaştığını kaydeden Görgel, organizasyonun kadın emeğine verilen değerin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Kadın girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı şekilde devam etmesi hedeflenirken, etkinliğin şehir ekonomisine ve kadın istihdamına katkı sağlaması bekleniyor. Festival, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Başkan Görgel: Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışında kadınların emeği büyük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali Marco Asensio’ya sürpriz talip Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

10:08
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı Ortalık karıştı
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı
09:58
Kılıçdaroğlu mu Özel mi İşte CHP Grup Toplantısı’nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip
09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
09:06
Ortalığı yıkan fotoğraf Apar topar kaldırdı
Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:10:20. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Görgel: Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışında kadınların emeği büyük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.