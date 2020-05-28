Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü - Son Dakika

Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a ziyarette bulunarak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'a ziyarette bulunarak yatırımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Başkan Yardımcılarından Eyüp Sağlam ve Zafer Kırçuval ile birlikte MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş'ı ziyaret etti. Ağırlıklı olarak MASKİ'nin Battalgazi'ye yapacağı yatırımlar ve çalışmaların konuşulduğu ziyarette açıklamada bulunan Başkan Güder, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin bölgemize yapacağı yatırımlar hususunda görüş alışverişinde bulunarak ve acil olarak yapılacak çalışmaları genel müdürümüze ilettik" dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, "Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde sıkıntılı bir süreçten geçti. Bu süreç zarfında gerçekten yorulduk. Böyle ziyaretler de bizlere moral oluyor. İleriki günlerde kurumumuz adına çok işimiz var. Şuan yoğun çalışıyoruz. Belediye başkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte Malatya'mız için planlamış olduğumuz çok sayıda yatırımlar var. Bunları belli bir düzen içerisinde toparlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Battalgazi Belediye Başkanımıza ve Başkan yardımcılarımıza yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Başkan Güder: "Yatırımlarımızı koordineli olarak devam ettireceğiz"


Battalgazi bölgesi için yapılacak acil yatırımlar konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de ve Malatya'mızda bu pandemi sürecini yaşadık. İnşallah umut ediyoruz ki bu süreç kısa zamanda sonuçlanır ve sağlıklı günlere hep birlikte gireriz. Korona salgını bir taraftan devam ederken yaşamda devam ediyor. Bizlerin hizmet üretmeye devam etmemiz lazım. Yaşadığımız pandemi süreci ve daha sonra yaşadığımız Ramazan Bayram'ı süreci çalışmalarımızı bir nebzede olsa sekteye uğratmış oldu. Bugün ise MASKİ Genel Müdürümüzü Bayramdan sonra Battalgazi Bölgemize yapılacak olan çalışmalarla ilgili ziyaret ettik. Bu yatırımlarla Battalgazimizin önümüzdeki orta vadede sorunlarına hizmet üretmiş olacağız. Battalgazi olarak tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde vatandaşımıza hizmet vermek için gece gündüz demeden tüm zorlukları aşıp hizmeti vatandaşımızın ayağına götürmek için gayret sarf ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Her şeye rağmen hizmetlerimizi vatandaşlarla onların rahat ve kaliteli yaşamına katkı sunacak hizmet etmek bizim birinci önceliğimizdir. Özellikle bayram sürecinin sona ermesiyle birlikte MASKİ'mizin Battalgazi bölgemize yapacağı yatırımlar hususunda müdürümüz ile görüş alışverişinde bulunduk ve acil olarak yapılmayı bekleyen çalışmaları kendisine ilettik. İnşallah çalışmalarımızı MASKİ ile birlikte koordineli olarak devam ettireceğiz" dedi. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
İtalya Sere A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Sere A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı         
19:05
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor         
18:30
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü         
18:26
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı         
18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi         
18:18
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık         
17:52
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi         
17:29
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak         
17:05
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:58
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı         
16:57
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı         
16:51
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi         
16:49
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi         
16:47
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi         
16:42
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar         
16:42
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 21:13:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]