Başkan Güler AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güler, mesajında, 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA'nın önemine vurgu yaptı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadele sürecinde "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" amacıyla kurulan Anadolu Ajansının, 102. kuruluş yıl dönümünü kutladığını anımsatan Güler, şunları belirtti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan ilkeli, doğru, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışı ile yayın hayatınızı başarılı şekilde sürdürmenizi temenni ederim. Bu vesilesiyle Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."