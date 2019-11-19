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Başkan güler'den thy'ye 'fındıklı baklava' önerisi

6 saat önce

Başkan Güler'den THY'ye 'fındıklı baklava' önerisiOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabında Dünya Baklava Günü'nde yapılan paylaşım üzerine Genel Müdür Bilal Ekşi'ye iletilmek üzere uçakla fındıklı baklava gönderdi.

Başkan Güler'den THY'ye 'fındıklı baklava' önerisi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabında Dünya Baklava Günü'nde yapılan paylaşım üzerine Genel Müdür Bilal Ekşi'ye iletilmek üzere uçakla fındıklı baklava gönderdi.

THY, 17 Kasım Dünya Baklava Günü dolayısıyla sosyal medya hesabında 'Dünya Baklava Günü'nde akıllarda tek soru cevizli mi, fıstıklı mı Seçiminiz ne olursa olsun, Turkish Airlines Lounge alanlarında lezzetli baklavalarımız sizi bekliyor' mesajını paylaştı. Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de, sosyal medya hesabından Fıstıklı mı iyi yoksa cevizli mi bilmem, ama fındıklının her ikisinden de iyi olduğuna eminim. Bilal Ekşi önderliğinde başarıdan başarıya koşarak bir Dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları, bence en kısa sürede Ordu fındığından yapılan baklavayı menüsüne ekleyecektir paylaşımında bulundu.

Başkan Güler'in 'Fındıklı Baklava' önerisine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise Ordu yöresine ait bir türküden esinlenerek, Sayın Başkanım, mesaj alındı. Yine yeşerdi fındık dalları, acep ne olacak baklavanın halları diyerek esprili bir dille Güler'e sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Güler, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin verdiği cevaba karşılık 2 tepsi fındıklı baklava yaptırarak Ordu-Giresun Havalimanı'na gitti. Burada elindeki tepsilerle uçağa giden Güler, 1 tepsi baklavayı uçakta bulunan personele ikram ederken elinde bulunan diğer tepsiyi de THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye iletmek üzere uçağın pilotuna teslim etti.

Fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istediklerini belirten Güler, Türk Hava Yolları sosyal medya üzerinden yapmış olduğu anketle fıstıklı ve cevizli baklavayı oylamaya sunmuştu. Biz de buna fındığı ilave etmek istedik. Fındık hem yerli hem de çok lezzetli olan bir ürünümüz. İnşallah bundan sonra herkes fındıklı baklavayı da yaygın olarak tadacaktır. Hava limanına gelerek Bilal Bey'e fındıklı baklavamızdan gönderdik. Bilal Bey'in damak zevkinin de zekası kadar parlak olduğunu düşünüyorum. Böylelikle fındıklı baklavayı tüm dünyada yaygınlaştırmak istiyoruzö dedi.

Başkan güler'den thy'ye 'fındıklı baklava' önerisi

Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Fındıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:33 Kaynak: DHA
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