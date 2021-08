Başkan Güler, Fatsa'daki seli değerlendirdi: "Şu an için kontrol altında" - Son Dakika

Başkan Güler, Fatsa'daki seli değerlendirdi: "Şu an için kontrol altında"

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen sel sonrası birçok noktada taşkınlar oldu, mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alan sele teslim oldu

İşçiler güvenli noktaya taşınırken, çalışmalarda ise bir belediye işçisi yaralandı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa ilçesinde etkili olan selin, alınan tedbirler ile hafif atlatıldığını söyledi.

Fatsa ilçesinde gün içinde aralıklarla görülen ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında, caddelerde ve ara yollarda yükselen yağmur suları, insanları tedirgin etti. Kısa sürede debisi yükselen yağmur suyu, ilçenin birçok noktasında bulunan iş yerlerine dolarak hasara neden oldu.

Aşırı yağışlar nedeniyle Fatsa- Kumru karayolu üzerinde konaklayan mevsimlik tarım işçilerinin olduğu alanı da sel suları bastı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı alanda mevsimlik tarım işçileri alandan tahliye edilerek, güvenli bir alana yerleştirildi. İlçenin, kırsal kesimlerinde oluşan heyelanlar nedeniyle bazı noktalarda yol geçici olarak ulaşıma kapanırken, karayolları, belediye ekipleri ve güvenlik güçleri alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor.

"Şu an çok şükür kontrol altında"

Sel sonrası Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte ilçede temaslarda bulunarak görevlilerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Devamlı hareket halinde ilçelerde yağış var. Ağırlık Fatsa ilçesindeydi, şu an biraz İkizce ilçesine kaymış vaziyette. Koordineli bir çalışma yaptık ve bunu hafif atlatmaya çalışıyoruz. Diğer illere de imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olduk. Burada su biriken yerler vardı. Menfezler daha önceden temizlemiştik, Fatsa Belediyemiz ile koordineli bir çalışma yürüttük. Çok şükür şuan itibariyle kontrol altında gidiyor. Biriken sular tahliye edildi, baksalar temizlendi. Çok yoğun bir yağmur vardı ama hafif atlattık. Benim bakanlığım döneminde yıkılan köprüler oluyordu ama şu an alınan tedbirler ile şu an minimuma indi" dedi.

"Bir belediye işçisi yaralandı"

"Şu an için herhangi bir can kaybımız yok, bir belediye işçisi yaralandı" diyen Başkan Güler, "Onun dışında düşük kotlu olan yerlerde münferit su baskınları var. Kapanan yolumuz yok ama trafiğin aksaması söz konusu oldu, onu da açtık" şeklinde konuştu.