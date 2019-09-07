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Başkan Gülsoy'dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı

1 saat önce

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy'dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Mesajı, System.String[]

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Uzun bir tatilin ardından 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Gülsoy, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.


Başkan Gülsoy, sürekli olarak yenilenmeyi, gelişmeyi, değişime açık olmayı, çalışmayı zorunlu kılan dinamik bir alan olan eğitim ve öğretimin; hayat boyu devam ettiğini vurgulayarak okulun, çocukları aileden sonra hayata hazırlayacak sevgi dolu güvenli bir yuva olduğunu söyledi.


Gülsoy mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmasında okullarımız önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Şehrimize ve ülkemize değer katacak, güçlü kılacak, teknolojiye hakim, eleştirel düşünebilen, kendine güveni yüksek ve yepyeni fikirler üretebilen, vizyonu geniş bireylerin oluşması için sadece öğretmenlerimizin değil velilerimizin de özverili bir şekilde gayret etmesi gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımızın istediklerinde her şeyi başaracaklarına olan inancımızı onlara hissettirmeli ve başarıya giden yolda onlarla birlikte yürümeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her gün daha da ileriye gitme gayretiyle güçlü ve kalkınmış bir ülke olma yolunda ilerlemeleri için onları doğruya yönlendirmeli ve ışıldayarak yarınlarımızı parlatmalarına fırsat vermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle öğrenci, öğretmen, yönetici, veli ve eğitim personelinin büyük emek sarf edecekleri ve fedakarlıklarıyla donatacakları bir eğitim-öğretim yılı olmasını diliyor, öğrencilere başarılar diliyorum." - KAYSERİ

Ömer Gülsoy, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:52 Kaynak: İHA
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