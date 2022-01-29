Akdeniz Belediye Başkanı Gültak esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, farklı iş kollarındaki esnafı ziyaret eden Gültak, davet üzerine bazılarıyla da çay içti.
Ziyareti kapsamında alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Gültak, esnafın talep ve önerilerini de dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, esnaf ve mahalle ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, halktan kopmayan bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.
Kaynak: AA
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