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Başkan Gültak'tan öğretmenlere ziyaret

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Öğretmenler Günü dolayısıyla, ilçe sınırlarında bulunan okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Gültak'tan öğretmenlere ziyaret, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Öğretmenler Günü dolayısıyla, ilçe sınırlarında bulunan okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Gültak, eksikliği olan okullara gereken desteğin verilmesi ve tadilat çalışması yapılması için ilgili ekiplere de talimat verdi.


Gültak, beraberindeki Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü, Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri ile birlikte ilçe sınırları içinde bulunan okullara, Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi. Gültak, ilk olarak Kazanlı Belediyesi Ortaokulu ile Kazanlı İsmail Kurtuluş İlkokulu'nu ziyaret etti. Kazanlı Ortaokul Müdürü Nihal Kurşun tarafından karşılanan Gültak daha sonra öğretmenler odasında bulunan öğretmenlerin yanına geçti, eğitimcilerin "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladı, çiçek verip ve çikolata ikram etti. Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Gültak, daha sonra günün anısına, Kazanlı Belediyesi Ortaokul'unun bahçesine zeytin fidanı dikti. Gültak, Kazanlı İsmail Kurtuluş İlkokulu'nu ziyaretinde, Akdeniz Belediyesi'nin desteği ve hayırsever bir vatandaşın da katkılarıyla, okulda devam eden tadilat çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Gültak, okulun eksiklik ve ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi talimatını verdi. Gültak, Kazanlı'nın ardından İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Sabiha Çiftçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçti. Burada kendisini karşılayan Okul Müdürü Fatma Has ile birlikte, okulun öğretmenleri ile bir araya gelerek onlara çiçek verdi, çikolata ikram etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren okul idarecileri ve öğretmenler, Öğretmenler Günü dolayısıyla kendilerini unutmayıp ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler. - MERSİN

Kazanlı, Akdeniz, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:23 Kaynak: İHA
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