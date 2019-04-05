Son Dakika Haberleri: Başkan Gültekin'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Başkan Gültekin'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri

31 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde Lokman Gültekin'in AK Parti'den Belediye Başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik ziyaretleri başladı.

Başkan Gültekin'e Hayırlı Olsun Ziyaretleri, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde Lokman Gültekin'in AK Parti'den Belediye Başkanlığa seçilmesi nedeniyle tebrik ziyaretleri başladı.

Başkan Gültekin'e, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, İlçe Emniyet Müdür Vekili Gazi Gökbudak, Jandarma Bölük Komutanı Ercan Bozkurt, ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Lokman Gültekin, "Bizler hizmet için buradayız. Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım, ilçe teşkilatım ve personelimle beraber, Tercan halkımıza Allah'ın izniyle en güzel hizmetleri verip ve en güzel projeleri yapacağız. Bundan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Gönül belediyeciliği anlayışı ile Tercan'a daha iyi hizmet etmek bizim için bir şereftir. Halkımızın teveccühüne layık olacak bir şekilde inşallah en güzel hizmetleri ve projeleri Cenabı Allah'ın izniyle yapma çabası içinde olacağız" dedi.

Başkan Gültekin, misafirleriyle bir süre sohbet ettikten sonra başta ilçe Kaymakamı Kürşad Karaca olmak üzere diğer misafirlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek onları uğurladı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:28 Kaynak: İHA

AK Parti, Erzincan, Lokman Gültekin, Tercan, Güncel
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