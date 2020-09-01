Başkan Gümüş evi yanan vatandaşı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Gümüş evi yanan vatandaşı ziyaret etti
Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasında Mehmet Ali Ünal isimli vatandaşa ait ahşap yayla evinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev tamamen yanmıştı.
Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylasında Mehmet Ali Ünal isimli vatandaşa ait ahşap yayla evinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev tamamen yanmıştı.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, eşi Sevilay Gümüş ve Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz ile birlikte evi yanan vatandaşı ve ailesini ziyaret etti. Başkan Gümüş, "Mehmet Ali Ünal kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olayda can kaybı olmaması tek tesellimiz. Belediye olarak ailenin yaralarını sarma konusunda elimizden gelen ne varsa yapacağız. Büyükşehir Belediyemiz ve Kaymakamlığımız da konuyla yakından ilgileniyorlar. Ünal ailesine tekrar geçmiş olsun diyorum" diye konuştu. - MUĞLA
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