Başkan Gürkan'dan Arapgir'e ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Arapgir ilçesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan, Arapgir ilçesini ziyaret ederek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Arapgir ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleri bulunduğunu belirten Gürkan, ilçenin tarihte vezirler ve sadrazamlar merkezi olduğunu kaydetti.

İlçede ülkeye çeşitli noktalarda hizmet eden çok vatandaş bulunduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Herkese eşit ve adil bir şekilde hizmet etmeye gayret ettik. Bizler hizmette adaleti esas alarak hizmete devam ediyoruz. Arapgir 63 mahalleden oluşan bir ilçedir. Yaz ve kış nüfusu arasında uçurum kadar fark var. Dolayısıyla aldığı para kış nüfusuna göre planlanıyor. Büyükşehir belediyesi olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz."