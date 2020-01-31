Başkan Halil Başer: "Bayrağımıza uzanan elleri kırarız" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Başkan Halil Başer: 'Bayrağımıza uzanan elleri kırarız' - Son Dakika

Başkan Halil Başer: "Bayrağımıza uzanan elleri kırarız"

6 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Başkan Halil Başer:

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi. Başer, "Türk Bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilmelidir" dedi.


Başkan Başer yaptığı açıklamda, "Türk bayrağı Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil eder. Türk Bayrağını yırtma küstahlığını gösteren Irkçı Yunan Milletvekili Lonnis Lagos'u şiddetle kınıyorum. Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız, kimliğimiz, inancımız ve vatanımızın sembolüdür. Türk Bayrağının, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yırtılması, milletimizin kutsal değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır" dedi.


Başer, "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. Buna mani olmaya hiç bir güç yetmeyecek" ifadelerini kıllandı. - KÜTAHYA

Halil Başer, Kütahya, Avrupa, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı kentte yaşayan Türk oyuncu Selçuk Ersoy, bölgede yaşananları anlattı
Çin'de yaşayan Türk iş adamı canlı yayında koronavirüs kabusunu anlattı Çin'deki Türklerin tahliyesini sağlayacak olan "Koca Yusuf" yola çıktı Rusya'daki gaz patlamasında 5 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:28:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Halil Başer: "Bayrağımıza uzanan elleri kırarız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]