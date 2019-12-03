Başkan Han'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması

Malatya Barosu Başkanı Enver Han, "Engellilerin gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur" dedi.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, engellilerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini bildiren Baro Başkanı Enver Han, "Engelli insanları anlayabilmek ve sorunlarına dikkat çekebilmek açısından önemli bir gün. Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamama durumudur. Engellilik sadece bu sorunu yaşayan kişiyi değil, ailesini ve yakın çevresini de ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak etkileyen önemli bir sorundur. Engelliler özellikle toplumun kendisine yönelik olumsuz tutumlarından dolayı kendini içe kapatma, işe yaramama, yetersizlik duygusu, güvensizlik, endişe, korku, ümitsizlik gibi duygular yaşayabilirler." ifadelerini kullandı.



"Gerek sosyal gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli "engeller" ile karşı karşıya kalan engelli vatandaşlarımızla birlikte yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor. Çünkü gündelik hayatta karşılaştıkları sorunlar sadece engellilerin değil, hepimizin sorunudur." diyen Han, "Bu nedenle engellilerin insani koşullarda ve ayrımcılığa maruz kalmadıkları bir yaşama ulaşmalarını sağlamak için geliştirilmiş yasal düzenlemelerin ve yasal düzenlemelere uygun kurumsal yapıların en kısa zamanda oluşturulmasını, kamusal bir hizmet olarak yaşama geçirilmesi için bütün insanlarımızın birlikte mücadele etmesi gerekmektedir.



Bizlere onurlu yaşam mücadelesiyle örnek olan tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor ve hep birlikte mutlulukla ve sağlıkla yaşamayı diliyorum."şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA