Başkan Hürriyet Akmeşe'ye çıkarma yaptı - Son Dakika

Başkan Hürriyet Akmeşe'ye çıkarma yaptı

10.11.2020 12:28
Başkan Hürriyet Akmeşe'ye çıkarma yaptı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyet ile birlikte Akmeşe'de incelemelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, beraberindeki heyet ile birlikte Akmeşe'de incelemelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekibi ile birlikte Akmeşe bölgesine çıkarma yaptı. Başkan Hürriyet, Ambarcı, Mecidiye, Yenice ve Düğmeciler mahallerini ziyaret ederek esnaf ile vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle muhtarlarının da katıldığı ziyaretlerde köylerde inceleme yapan Başkan Hürriyet, vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek İzmit Belediyesi tarafından kendi öz kaynakları ile üretilen kolonya, dezenfektan ve maskeleri vatandaş ve esnafa dağıttı.

Ziyaretlerde Mecidiye Mahallesi'nde bölge halkının isteği üzerine Cem Evi'nde eksikliklerin giderileceğinin sözünü veren Hürriyet, daha sonra ekibi ile birlikte Uzun Hasan Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede bakımsız alanların en kısa zamanda iyileştirileceğini belirten Başkan Hürriyet daha sonra Ambarcı Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, bölge halkının, köyde cemiyet ve sosyal anlamda etkinlik yapabilecekleri bir alanın talebine yönelik çalışma başlatacaklarını belirtti. Hürriyet daha son olarak Yenice ve Düğmeciler mahallelerinde inceleme yaparak bölge halkının ihtiyaçlarını yerinde tespit etti. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet Akmeşe'ye çıkarma yaptı
Başkan Hürriyet Akmeşe'ye çıkarma yaptı
Başkan Hürriyet Akmeşe'ye çıkarma yaptı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet Akmeşe'ye çıkarma yaptı - Son Dakika


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