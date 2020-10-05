Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nda gazetecileri ağırladı - Son Dakika

Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nda gazetecileri ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, baştan sona yenilenerek cazibe merkezi bir tesis haline getirdiği Sarısu Gençlik Kampı'nda yerel basında görev yapan gazetecileri ağırladı.

Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nda gazetecileri ağırladı, System.String[]

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, baştan sona yenilenerek cazibe merkezi bir tesis haline getirdiği Sarısu Gençlik Kampı'nda yerel basında görev yapan gazetecileri ağırladı.

Başkan Hürriyet'in göreve gelmesinin ardından kötü ve bakımsız görüntüsünden kurtularak, 80 kişinin aynı anda kalabileceği, restoranında 3 öğün lezzetli yemeklerin yenilebileceği, sportif birçok aktivitenin yapılabileceği, doğa ile içi içe bir merkez haline dönüşen Kandıra'nın incisi Sarısu sahilinde yer alan Sarısu Gençlik Kampı'nın bu hafta sonundaki misafirleri yerel basında görev yapan gazeteciler oldu. Başkan Hürriyet tarafından Kandıra protokolü ve gazetecilerin ağırlandığı programa Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Kandıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Dombaycı, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, Kandıra eski Belediye Başkanlarından Kenan Evin, Ercüment Şahin ve Mustafa Öğren ile gazeteciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal yaptı. Ünal, "Bu tesisimiz son derece yetersiz ve kötü görünümlüydü. Belediye seçimlerinden sonra Fatma Başkanımızı ziyaret ederek bu tesise bir el atın demiştik. Bugün gördük ki çok muhteşem şeyler yapıldı. Burada böyle bir güzelliği çok kısa sürede tamamlayan başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda adından sıkça söz edilecek bir tesis olacağına inanıyorum" dedi.

Daha sonra söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, "Her ne kadar İzmit Belediyesi olarak İzmit'te sahil bandında bir metrekare yerimiz olmasa da Kandıra'da böylesine kıymetli bir yerimiz var. Burası yaklaşık 6 dönüm alan üzerine kurulu bir yer. İlk göreve geldiğimizde gerçekten bakılmayacak derecede çok kötüydü. Her tarafı dökülüyordu, resmen mezbelelikti. Dedik ki burası kıymetli bir yer, bu kente kazandırılmalı. Belediyemizin sosyal tesis anlayışına hizmet edecek çok harika bir yer haline getirilebilir düşüncesiyle hemen kolları sıvadık. Burası başkan yardımcımızın, başkanvekilimizin, meclis üyelerimizin ve belediye personellerimizin çok küçük bütçelerle ama büyük uğraşlarıyla bu hale geldi" diye konuşu.

Başkan Hürriyet, "Fen İşlerimizde kullanılmayan birçok malzemeyi burada kullandık ve geri dönüşüm sağlayarak hem israf etmemiş hem de ekonomiye kazandırmış olduk. Burası yeni yüzüyle herkesin rahatlıkla birçok aktiviteye katılabileceği önemli bir merkez haline geldi. Bu kamp artık denize ve gökyüzüne baktığınızda mavinin her tonunu görebileceğiniz, güneşe baktığınızda sarı ve turuncunun ahenkli dansını izleyebileceğiniz, ormana baktığınızda yeşilin her tonuyla rahatlayabileceğiniz bir yer. Yaz kış gidilebilecek yerler listesinde ilk sırada yer aldığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Hürriyet konuşmasının devamında, "Artık 80 misafirimize aynı anda hizmet verebilen Sarısu Gençlik Kampımızda isterseniz ailenizle isterseniz arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi kalabilir, sabah doğa yürüyüşlerine çıkabilir, Kandıra'nın güzel sahilinde güneşlenebilir, aktivitelerimizden faydalanabilir, kanolarımızla kürek çekebilir, pedalboardlarımızla Karadeniz'in sularında gezebilir, restoranımızın eşsiz yemeklerinden tadabilir ve ateş başında hoş vakit geçirebilirsiniz. Bu tesisimizin Kandıra'mıza, İzmit'imize, Kocaeli'mize, bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Buraya gelen misafirlerimiz yanında ne getirir bilemeyiz ama buradan heybelerinde gerçekten çok güzel anılar biriktirerek ayrılacaklarına inanıyoruz. Bu tesiste çok huzurla ve mutlulukla geçirdikleri zamanları anılarına yazarak ayrılacaklar. Böylesi keyifli bir tesisin hayata geçmiş olmasından dolayı mutluyuz. Tesisimizi basın mensuplarımıza özellikle tanıtmak istedik. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık" diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Başkan Hürriyet, yenilenen odaları, restoranı ve aktivite alanları başta olmak üzere tüm Sarısu Gençlik Kampı'nı gazetecilere ve konuklara gezdirerek anlattı. Yenilen akşam yemeğinin ardından Türk Halk Müziği ve arabesk parçalardan oluşan repertuvarı ile Grup Sır, Sarısu Kampı'nda sahne aldı. Eğlencenin tavan yaptığı dakikalarda kamptaki herkes Grup Sır'ın seslendirdiği şarkılarla oynayarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Gazeteciler Sarısu Gençlik Kampı'nın ateş başında sohbet etme imkanı da yakalayarak keyifli ve kaliteli vakit geçirdi. İzmit Belediyesinin misafirleri ertesi gün ise Sarısu Gençlik Kampı'nın birbirinden güzel sportif aktivitelerinden faydalandı. Dart, basketbol ve bisiklet turuyla Sarısu Gençlik Kampı'nın imkanlarından doyasıya yaralanan İzmit Belediyesinin misafirleri, kanolara binerek yeşilliklerin arasında Karadeniz'in büyüleyici mavi sularının keyfini çıkardı. - KOCAELİ

Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nda gazetecileri ağırladı
Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nda gazetecileri ağırladı
Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nda gazetecileri ağırladı

Hürriyet, Kandıra, yerel, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nda gazetecileri ağırladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Maske denetimine yakalanan şahsın başka suçtan arandığı ortaya çıktı Ermenistan'a cepheyi dar eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türk SİHA'larına övgü: Bizi güçlendiriyor Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi Yurdun güneyi yanıyor, doğusuna yılın ilk karı düştü Geçen yıl vergi kaçıranı ihbar eden 441 kişiye 12,3 milyon lira ödeme yapıldı
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi         
16:48
Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu Son Dakika: Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, Kayserispor'a transfer oldu         
16:24
Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik boykot çağrısı         
16:01
Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik         
15:31
Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:47
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin Tuğba Keleş'in ses kaydı Müge Anlı'nın programında ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin         
14:13
Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı Ece Erken, Ahmet Nur Çebi'ye yönelik attığı tweet sonrası taraftarın sert tepkisiyle karşılaştı         
13:52
Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm Üniversiteli Raşit'in katili: Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm         
12:55
İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı İran, Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan'ı yalnız bıraktı         
11:49
Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı Boğa, kendisine saldıran yaşlı adamdan intikam aldı         
11:40
Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak Mesai arkadaşlarını döverek öldüren 5 kişi idamla yargılanacak         
11:27
Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç'la aşk dedikodularına yanıt verdi: O benim kardeşim         
11:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti Oyuncu Aslıhan Gürbüz, erkek takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etti         
10:50
Trump, Trump, "Görevimin başındayım" mesajı vermek isterken rezil oldu         
10:05
Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım Kadir Şeker davasında ilginç detay: Bıçağı tespih çeker gibi oynamak için aldım         
09:22
Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı Akıllara durgunluk veren görüntü! Bir evden 42 kaçak göçmen çıktı         
22:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2020 17:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Hürriyet, Sarısu Gençlik Kampı'nda gazetecileri ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei