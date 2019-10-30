Son Dakika Haberleri: Başkan içeri almayınca bu kez mesaiye zamanında geldiler
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Başkan içeri almayınca bu kez mesaiye zamanında geldiler

54 dakika önce

Başkan içeri almayınca bu kez mesaiye zamanında geldilerKarabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin 2 gün önce işe geç geldikleri gerekçesiyle bazı çalışanları binaya aldırmaması üzerine personel, bugün mesai saatinden önce geldi.

Başkan içeri almayınca bu kez mesaiye zamanında geldiler

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin 2 gün önce işe geç geldikleri gerekçesiyle bazı çalışanları binaya aldırmaması üzerine personel, bugün mesai saatinden önce geldi. Güvenlik görevlileri, saat 08.40'ta personel kart okuyucusunu kapattı. Sadece 1 belediye çalışanı, kartını okutamadı; ancak binaya girişine izin verildi.

Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, pazartesi günü güvenlik görevlilerine, işe geç gelen personelin binaya alınmaması talimatını verdi. Bazı belediye çalışanları, mesaiye geç kaldıkları gerekçesiyle içeri alınmadı. Ertesi günün Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle yarım gün çalışacak personel, içeri alınmayınca şaşırdı. Bu sabah ise belediye çalışanlarının çoğunun, saat 08.30'dan önce binaya geldiği görüldü. 2 gün önce içeri alınmayanlar arasında yer alan, belediyede sivil savunma uzmanı olarak görev yapan Tüm-Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Avdancı, saat 08.38'de kart basarak, binaya girdi. Güvenlik görevlileri, saat 08.40'ta kart okuyucuyu kapattı. Bir süre sonra gelen belediye çalışanı, kartını okutamadı, ancak binaya girişine izin verildi.

Başkan içeri almayınca bu kez mesaiye zamanında geldiler

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 02:29 Kaynak: DHA
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