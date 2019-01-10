Başkan İkiz'den Yerel Gazetelere Ziyaret

Havza
Belediye Başkanı Murat İkiz
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla ilçedeki yerel gazeteleri ziyaret etti.
İlçede 59 yıldır yayın yapan Havzanın Sesi gazetesini ziyaret eden İkiz, gazete sahibi Yılmaz Uyaroğlu ile sohbet etti.
İkiz, Havzanın Sesi'nin ilçenin neredeyse 60 yıllık hafıza kaydı olduğunu vurgulayarak, "Gazetemizin kurucusu, Samsun
basınının duayen ismi Abdullah Uyaroğlu'nu bu vesileyle saygıyla yad ediyorum. Yerel basın halkımızın haber alma konusunda gereksinimin karşılayan en önemli kurumlardır. Her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." dedi.
İkiz, daha sonra 25 Mayıs gazetesini ziyaret ederek, gazete sahibi Fahri Çifti ile görüştü.
Ziyaretlere Havza Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürü Ömer Faruk Çörekçioğlu da eşik etti.